人妻花940元買慈善彩券　幸運中1.3億元豪宅大獎！地段超精華

記者詹雅婷／綜合外電報導

南韓38歲分析師陳熙京（Heekyoung Jin）一家現居英國，因當地醫院成功救了罹患罕病5歲寶貝兒子的性命，便決定前往這間醫院背後的慈善機構，花費25英鎊（約新台幣940元）買下一張募款彩券。沒想到她幸運中大獎，贏得一間價值350萬英鎊（約新台幣1.3億元）豪宅，且位置就在溫布頓中央球場後方。

綜合天空新聞、都市報等英媒報導，來自首爾的陳熙京與36歲伴侶霍爾（Tom Hall）目前住在大倫敦地區的威靈頓（Wallington），但2人的兒子盧卡斯（Lukas）在2、3個月大時被診斷出患有罕病，身上出現不正常生長，呼吸困難，入住大奧蒙德街醫院加護病房並接受手術，住院長達3個月。經過一連串治療，盧卡斯身體狀況逐漸改善恢復健康。

「醫院救了我孩子的命，這裡的每個成員都很優秀，他們是現實生活中的超級英雄」，陳熙京透露，她今年6月前往大奧蒙德街醫院背後的慈善機構，花費25英鎊買下一張募款彩券。沒想到她幸運中大獎，贏得一間價值350萬英鎊（約新台幣1.3億元）、有5間臥房的豪宅，位置就在溫布頓中央球場後方。

陳熙京坦言，她與家人們目前的住處相當一般，如今贏得新房子簡直是夢想成真，「我們會盡快搬進去，盧卡斯現在已經選好他要住的房間了。」

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