100萬劑AZ過期！奈及利亞收COVAX疫苗來不及打　部分效期僅4周

▲奈及利亞是非洲人口最多的國家，人口超過2億，但只有不到4%的成年人完整接種疫苗。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／編譯

路透多名消息人士指出，奈及利亞估計約有多達100萬劑AZ新冠疫苗已於上月過期報銷，並未使用。然而奈及利亞人口超過2億，且依據世界衛生組織數據，國內僅僅不到4%成年人完整接種疫苗，如今過期疫苗數量上看百萬劑，這不但是史上最大劑量疫苗損失事件之一，也顯示非洲國家疫苗接種的困難。

奈及利亞這批過期疫苗是由疫苗分配平台COVAX分配，全為AZ疫苗，從歐洲直送運抵該國。報導指，這是疫苗供應數量激增所引發的新問題，許多非洲國家沒有能力管理這些疫苗，已知其中部分疫苗保存期限極短，甚至有些疫苗送抵時，效期僅剩下4至6周。

現階段過期疫苗總數的統計仍在持續調查中，官方尚未有確切數據，負責疫苗接種的機構預計會在未來這幾日，公布已經接收到的疫苗總數以及已施打的相關數據。目前世界衛生組織（WHO）已證實有疫苗過期的狀況，但拒絕說明具體數字。

奈及利亞此次疫苗報廢的數量似乎已是類似事件中規模最大的事件之一，甚至超越部分國家接受到的疫苗總數。然而奈及利亞並非唯一浪費疫苗的國家，英國官員1月預測約有10%的疫苗會被浪費，法國衛生部長則在4月透露，約有25%的AZ疫苗、20%的莫德納、7%的輝瑞疫苗被浪費。

專家分析，非洲高疫苗接種率對於全球疫情終結來說至關重要，但依據世衛數據，全非洲只有7.5%人口完整接種疫苗。其中阻礙疫苗施打的關鍵在於出現人員、設備、資金等短缺，加上奈及利亞電力供應不穩定，導致儲存疫苗的冰箱需要搭配使用昂貴的發電機，多達數百萬人生活在叛亂份子的控制區域，讓醫療人員無法前往當地施打疫苗。

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