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暴徒突然闖入家中！ 爸媽面前把6歲童塞入烤箱要「活活煮熟他」

▲▼烤箱,烤雞。（示意圖／達志影像）

▲暴徒把6歲童塞入烤箱。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

南非一戶人家突然遭7名武裝份子闖入家中，一進門就把47歲父親尼爾(Niel Bierman)綁了起來，接著把嚇壞的3名孩子帶離父母身邊，為了搶劫財物甚至把6歲男童塞入烤箱，威脅要在他們面前把孩子「活活煮熟」。

男子尼爾與43歲妻子索妮雅(Sonja)一同在普馬蘭加省(Mpumalanga)經營農場與民宿，上月27日上午9時45分，突然有7名男子手持散彈槍和5把手槍闖入他們家中，一家人還來不及反應就遭到挾持。

索妮雅表示，「他們把我丈夫留在廚房，要我帶他們去找保險箱，還用槍指著我們，說如果不打開就會開槍」，由於保險箱中沒有值錢物品，暴徒一怒之下便抓起年紀最小6歲兒子吉迪恩(Gideon)，威脅不把財物交出來就要用烤箱把人煮熟。

幸好事件發生時，一名工人剛好來農場拿飼料，發現情況不對立即跑去報警，7男聽到警車警報聲立即逃跑，才讓尼爾一家人幸運逃死，最後被搶走銀行提款卡、幾支手機、槍和小貨車鑰匙。

索妮雅表示，如果不是警察趕來的話，他們一家人很有可能會遭到惡徒行刑式槍殺，「我當下只能一直祈禱，拜託老天爺不讓孩子們看到我被射殺的畫面」。警方表示，當地近來發生多起農場搶劫案件，目前7名男子仍在逃中。

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