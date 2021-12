暴徒突然闖入家中！ 爸媽面前把6歲童塞入烤箱要「活活煮熟他」

▲暴徒把6歲童塞入烤箱。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

南非一戶人家突然遭7名武裝份子闖入家中,一進門就把47歲父親尼爾(Niel Bierman)綁了起來,接著把嚇壞的3名孩子帶離父母身邊,為了搶劫財物甚至把6歲男童塞入烤箱,威脅要在他們面前把孩子「活活煮熟」。

男子尼爾與43歲妻子索妮雅(Sonja)一同在普馬蘭加省(Mpumalanga)經營農場與民宿,上月27日上午9時45分,突然有7名男子手持散彈槍和5把手槍闖入他們家中,一家人還來不及反應就遭到挾持。

索妮雅表示,「他們把我丈夫留在廚房,要我帶他們去找保險箱,還用槍指著我們,說如果不打開就會開槍」,由於保險箱中沒有值錢物品,暴徒一怒之下便抓起年紀最小6歲兒子吉迪恩(Gideon),威脅不把財物交出來就要用烤箱把人煮熟。

幸好事件發生時,一名工人剛好來農場拿飼料,發現情況不對立即跑去報警,7男聽到警車警報聲立即逃跑,才讓尼爾一家人幸運逃死,最後被搶走銀行提款卡、幾支手機、槍和小貨車鑰匙。

索妮雅表示,如果不是警察趕來的話,他們一家人很有可能會遭到惡徒行刑式槍殺,「我當下只能一直祈禱,拜託老天爺不讓孩子們看到我被射殺的畫面」。警方表示,當地近來發生多起農場搶劫案件,目前7名男子仍在逃中。

Armed gang forced screaming boy, six, into oven and threatened to cook him alivehttps://t.co/MrKLX4zaGZ pic.twitter.com/eCUCVb1c8z