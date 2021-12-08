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視訊裁員900人　CEO後悔道歉了！高階主管氣炸「集體請辭」

▲▼公司CEO在視訊會議上突宣布裁員900人，解僱對象就是被通知參與會議的員工。（圖／翻攝自推特）

▲美國一間公司的CEO在視訊會議上突宣布裁員900人，解僱對象就是被通知參與會議的員工。（圖／翻攝自推特@litcapital）

記者吳美依／綜合報導

美國網路抵押貸款公司「Better.com」爆發裁員風波，43歲執行長賈格（Vishal Garg）1日在視訊會議上無預警宣布，將要開除9%員工，而對象就是螢幕前的900人，並且立即生效。儘管他事後非常後悔、致信道歉，卻仍有3名高階主管集體請辭，而且預期還有更多主管出走。

視訊會議後，賈格向全體員工發送電子郵件道歉，「我做出了裁員的決定，但在溝通過程中卻搞砸了，讓你們難堪。我意識到，自己傳達此消息的方式讓艱難情勢變得更糟糕。我深感抱歉，並且致力於從中吸取教訓，希望還能做得更多，成為你們期待的領導者。」

儘管如此，內部人士透露，公關部主任吉洛格莉（Tanya Gillogley）、行銷主任哈恩（Melanie Hahn）及通訊副總裁勒尼漢（atrick Lenihan）已經向執行長遞出辭呈，「這是第一波辭職潮，公司預期還有更多。」

匿名員工爆料，賈格個性古怪、情緒不穩，他宣布裁員後，還透過語音表示，未來將非常嚴密監控剩餘員工的工作表現，而且語氣非常嚴厲、帶有威脅意味。

根據法庭文件，賈格曾經威脅把一名前合夥人「釘在牆壁上活活燒死」，他事後接受雜誌《財星》（Fortune）採訪時承認說過這番話，但堅稱使用網路暱稱發表言論，拒絕讓步。

「Better.com」市值70億美元，且裁員的前一周才獲得7.5億美元現金投資。賈格在1日視訊會議上表示，「市場已經改變了」，因此公司必須大幅裁員，才能生存下去。他還在網路貼文中痛批員工們懶惰、效率低落，每天只工作2小時，「竊取」公司同事與客戶的時間。

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