視訊裁員900人　CEO後悔道歉了！高階主管氣炸「集體請辭」

▲美國一間公司的CEO在視訊會議上突宣布裁員900人,解僱對象就是被通知參與會議的員工。(圖/翻攝自推特@litcapital)



記者吳美依/綜合報導

美國網路抵押貸款公司「Better.com」爆發裁員風波,43歲執行長賈格(Vishal Garg)1日在視訊會議上無預警宣布,將要開除9%員工,而對象就是螢幕前的900人,並且立即生效。儘管他事後非常後悔、致信道歉,卻仍有3名高階主管集體請辭,而且預期還有更多主管出走。

視訊會議後,賈格向全體員工發送電子郵件道歉,「我做出了裁員的決定,但在溝通過程中卻搞砸了,讓你們難堪。我意識到,自己傳達此消息的方式讓艱難情勢變得更糟糕。我深感抱歉,並且致力於從中吸取教訓,希望還能做得更多,成為你們期待的領導者。」

儘管如此,內部人士透露,公關部主任吉洛格莉(Tanya Gillogley)、行銷主任哈恩(Melanie Hahn)及通訊副總裁勒尼漢(atrick Lenihan)已經向執行長遞出辭呈,「這是第一波辭職潮,公司預期還有更多。」

Vishal Garg: “I wish I didn’t have to lay off 900 of you over a zoom call but I’m gonna lay y’all off right before the holidays lmfaooo”pic.twitter.com/6bxPGTemEG