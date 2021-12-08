健保署長與乾女兒十指緊扣！李秉穎爆「他也牽過我」：好習慣學起來

▲李秉穎表示，李伯璋也曾牽過自己的手。（圖／翻攝周玉蔻臉書直播）

記者張乃文／綜合報導

健保署長李伯璋遭週刊爆料婚外情，直擊他與一名氣質妹在街上十指緊扣，但他對外澄清是「乾女兒」。對此，資深媒體人周玉蔻今早訪問衛福部專家小組成員李秉穎時，還自爆李伯璋也牽過他的手，更揶揄表示，「他習慣牽人家手，這是好習慣，要學起來，可以牽到好多女生的手。」

李伯璋的婚外情事件，各界有不同解讀，衛福部長陳時中對於衛福部官員頻頻登上媒體社會版面，也坦言是「不好的事情」，但整起事件不能這麼快定義，「要過一兩天比較清楚」。

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不過，周玉蔻今早在「新聞放鞭炮」直播訪問李秉穎，提到相關事件，她問道「你有被李伯璋牽過手嗎？」李秉穎則回有，「因為我以前批評健保很多，他找我去喝咖啡，他就說大家合照啊，然後就牽著我的手。」

周玉蔻也因此替李伯璋打圓場，「他牽手是不分藍綠，也不分乾女兒、朋友？」李秉穎則揶揄「對，他習慣就牽人家手，這是好習慣，要學起來，可以牽到好多女生的手。」

話鋒一轉，周玉蔻再次強調「不要傷害無辜」，接著自爆「以前我們在聯合報上班，我們王惕吾董事長也喜歡牽我們的手，也常常被他牽。」

李秉穎好奇問「所以他對你有好感？」周玉蔻說，「我是他好部屬啊，每天24小時上19小時班，不會牽個手嗎？牽手又怎樣？」李秉穎隨即附和她「是是是是，沒怎樣完全沒怎樣。」

周玉蔻又說，「他也沒認做我乾女兒啊」，李秉穎回應「對啊！他心裡大概喜歡你吧，你不喜歡不會隨便牽人家手。」

周玉蔻又好奇的問，「真的嗎？你們男人牽女生手是不管乾女兒、乾妹妹都是有好感？」李秉穎說，「對啊！牽手就是會有一股溫暖的感覺。」