▲周玉蔻自爆，曾被媒體高層牽過手。（圖／翻攝周玉蔻直播）

記者蔡文鈴／綜合報導

健保署長李伯璋爆出婚外情，媒體直擊他與一名氣質妹在街上十指緊扣，但他卻澄清是「乾女兒」。對此，資深媒體人周玉蔻則幫忙護航「牽手又怎樣」，更自爆以前曾被聯合報高層長官牽過手。

周玉蔻今（8）日於節目上訪問台大醫師李秉穎，一開始就問有沒有乾女兒？李秉穎急忙否認，沒有沒有！並表示，以前曾被李伯璋牽手，稱讚他「這是好習慣，要學起來，可以牽到好多女生的手」，周玉蔻驚呼「原來李伯璋牽手不分男女、不分乾女兒朋友的，冤枉他了。」

對於李伯璋的婚外情事件，周玉蔻強調「不要傷害無辜」，接著自爆「以前我們在聯合報上班，我們王惕吾董事長也喜歡牽我們的手，也常常被他牽。」

李秉穎好奇問「所以他對你有好感？」周玉蔻說，「我是他好部屬啊，每天24小時上19小時班，不會牽個手嗎？牽手又怎樣？」李秉穎隨即附和她「是是是是，沒怎樣完全沒怎樣。」

周玉蔻又說，「他也沒認我乾女兒啊」，李秉穎回應「對啊！他心裡大概喜歡妳吧，你不喜歡不會隨便牽人家手。」

周玉蔻又好奇的問，「真的嗎？你們男人牽女生手是不管乾女兒、乾妹妹都是有好感？」李秉穎說，對啊！「牽手就是會有一股溫暖的感覺。」