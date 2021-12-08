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好羨慕！阿聯修法：每週只需「工作4天半」　新制2022元旦上路

▲▼網友分享自己習慣壓秒上班，但被經理罵了一頓。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲阿拉伯聯合大公國將縮短每週工時。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者王佩翊／綜合報導

阿拉伯聯合大公國7日宣布，2022年起國定週末時間將改為星期六與星期日，另外每星期五工時則會在中午12時以前結束，也就是每週工時將縮短為4天半。當局強調，新政策是為了強化國家經濟競爭力，同時增加民眾生活與工作間的平衡。

阿聯目前的國定週末是星期五與星期六，而新制度將會使該國與西方國家更容易接軌。阿聯當局在官方聲明中表示，新制度是為了確保與其他將星期六、星期日定為週末的國家，在金融、貿易與經濟交易方面能更順利進行，同時也能提高數以千計將總部設在阿聯的企業與跨國公司的國際業務機會。

新制將於2022年元旦正式上路，屆時每星期五的上班時間將會在聚禮前的中午12時結束，也就是說每週五只需要上半天班，週末則改為星期六、星期日，每週工時縮短為4天半。

事實上，阿拉伯聯合大公國是波斯灣油國、區域商業貿易以及旅遊的中心，但同時也有一個強烈對手，那就是鄰國的沙烏地阿拉伯。兩國的經濟競爭越發激烈，因此阿聯早在過去一年就開始採取各項新措施，為的就是要吸引外資、國際人才進駐。

阿拉伯聯合大公國通訊社報導稱，「阿拉伯聯合大公國當局為了促進民眾在生活與工作的平衡，因此延長週末的時間，希望能夠透過提高社會福祉，增加工作績效，進而增進阿拉伯聯合大公國的經濟競爭力。」新制上路後，阿聯將成為首個單週工時不到5天的國家。

另一方面，阿聯為了吸引國際人才，開始核發時間較長的簽證，並鼓勵外資企業到該國拓展業務。

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