Omicron病毒有隱藏版！難被PCR檢測查出　全球3大洲擴散中

▲變種病毒Omicron在全球迅速傳播，有可能取代Delta病毒成為主要毒株。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

變種病毒Omicron在全球迅速傳播，有可能取代Delta病毒成為主要毒株，且英國學者表示，他們發現了「隱藏版Omicron病毒」，它難以在一般的PCR檢測中被驗出，暫時稱為BA.2，跟已知的BA.1做區隔，目前已在南非、澳洲和加拿大的確診病患中驗出。

根據《衛報》報導，英國科學家發現隱形版的Omicron病毒，目前暫時將其稱之為BA.2，跟已知的BA.1做區隔。BA.2與Omicron病毒有許多相同的突變，但BA.2少了容易被PCR檢測出來的基因特性，所以學者又把此毒株稱為「隱藏版Omicron病毒」（stealth Omicron）。

研究人員指出，目前已在南非、澳洲和加拿大提交的病毒基因序列中發現，但可能已經傳播的更廣，無法確認其他國家是否有檢測出相同病例。

倫敦大學學院（University College London）遺傳學研究所所長巴盧（Francois Balloux）表示，Omicron有兩種譜系，BA.1和BA.2的基因上存在著差異。目前要斷定BA.2的傳播力是否更強還為時過早，但其基因確實和原本的Omicron病毒有所不同，因此可能會有完全不同的行為模式。

研究人員指出，如果BA.2也能夠迅速傳播，可能會成為另一種新的擔憂變種，另外BA.1和BA.2兩種基因變體接連出現，且帶有共同的突變，目前無法確認原因，但這也暗示著公共衛生監測「漏掉了拼圖的一大塊」。