　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南非研究：Omicron「部份逃脫」輝瑞疫苗防護力　最新數據曝光

▲▼疫苗,輝瑞。（圖／路透）

▲南非一項研究指出，Omicron能夠「部分」逃脫輝瑞疫苗防護力。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

南非一項研究初步結果指出，Omicron病毒能夠「部分」逃脫輝瑞疫苗防護力，與原始毒株相比，甚至讓疫苗產生的中和抗體降低約40倍；但科學家強調，施打疫苗仍有助於抵禦最新變異株、預防重症。此研究是第一個直接觀察Omicron在已接種者身上反應的實驗，尚未發表在任何醫學期刊上。

CNN、《商業內幕》報導，南非健康研究所（AHRI）檢測12名受試者血液樣本及Omicron活體樣本，得出上述初步數據。12人全都已經施打2劑輝瑞，曾染疫又接種疫苗的6人防護效果較佳。

首席研究員、病毒學家西格爾（Alex Sigal）7日指出，雖然Omicron沒有「完全」逃脫疫苗防護力，但讓抗體顯著降低，仍將引發各種疑慮，包括疫苗效力能持續多久、加強針是否能提供足夠保護，或者最終是否需要新款疫苗。他說，「優良的加強針可能減少感染機會，尤其導致重症的嚴重感染」，呼籲盡速接種第三劑。

▲▼ 澳洲,新冠,疫苗,輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲西格爾呼籲大家施打加強針，抵禦最新變異株。（圖／路透）

西爾格認為這次結果是個好消息，因為自己原本預期的結果更糟，「它肯定會逃脫，而這當然是糟糕的，但在我看來，有很多方法可以解決這個問題。」他也強調，這些數據「很可能隨著我們進行更多實驗而有所調整」，因為疫苗產生的抗體因人而異。

不久後，瑞典醫學大學卡羅琳學院（Karolinska Institutet）也公布研究結果指出，Omicron能讓輝瑞疫苗產生的抗體減少7倍，他們篩檢了17份血液樣本，並且使用實驗室人造毒株，而非活體病毒。研究團隊發現，Omicron在不同樣本中的影響差異很大，「它肯定比Delta糟糕，但必須再次強調，不如我們預期得那麼極端。」

事實上，其他變異株也出現部分逃脫疫苗防護力的跡象，但程度較低。先前的實驗室研究數據指出，與原始毒株相比，Delta能讓疫苗產生的抗體數量降低2至3倍，Beta能讓疫苗產生的抗體減少7至8倍。

▲▼ 1207魔王變種OMICRON入侵全球。（圖／ETtoday）

▲魔王變種Omicron入侵全球。（圖／ETtoday）

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
快訊／永和分屍案附近「電塔燒起來」！濃煙狂竄
LIVE／永和驚見駭人浮屍　警證實：頭手腳遭切斷
快訊／永和「無頭屍」是男性　穿內褲頭部、四肢都切斷
快訊／新社花海擋土牆坍塌！　1人「頭顱變形」亡
視訊裁員900人　CEO後悔了！高階主管氣炸「集體請辭」
楊謹華慶生「富商老公吐倒路邊」　她神護尪
母靈前遭扯髮逼下跪　高嘉瑜再告林秉樞強制罪！
科技老總小三聽到併購案！　買賣近百張股票慘了
水豚母女大逃家！　台北動物園逮回：為了蹭馬來貘的飯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓14歲少年偷看南韓電影！惹毛金正恩　秒被下放勞改營14年

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了！高階主管氣炸「集體請辭」

英國考慮部分外交抵制北京冬奧　傳只派駐中大使出席

為了拍抖音出車禍！　19歲妹哈哈笑把好友「甩出車外」腦出血重傷

情侶沙灘「忘情衝刺」公開半裸野戰！目擊者秒錄下　周圍滿滿遊客

哈利王子「工作做不爽就辭職啊」　網譙：若我有11億遺產也可以

好羨慕！阿聯修法：每週只需「工作4天半」　新制2022元旦上路

南非研究：Omicron「部份逃脫」輝瑞疫苗防護力　最新數據曝光

比爾蓋茲預言！親揭「疫情嚴重期」結束時間點　Omicron令人擔憂

Omicron病毒有隱藏版！難被PCR檢測查出　全球3大洲擴散中

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

北韓14歲少年偷看南韓電影！惹毛金正恩　秒被下放勞改營14年

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了！高階主管氣炸「集體請辭」

英國考慮部分外交抵制北京冬奧　傳只派駐中大使出席

為了拍抖音出車禍！　19歲妹哈哈笑把好友「甩出車外」腦出血重傷

情侶沙灘「忘情衝刺」公開半裸野戰！目擊者秒錄下　周圍滿滿遊客

哈利王子「工作做不爽就辭職啊」　網譙：若我有11億遺產也可以

好羨慕！阿聯修法：每週只需「工作4天半」　新制2022元旦上路

南非研究：Omicron「部份逃脫」輝瑞疫苗防護力　最新數據曝光

比爾蓋茲預言！親揭「疫情嚴重期」結束時間點　Omicron令人擔憂

Omicron病毒有隱藏版！難被PCR檢測查出　全球3大洲擴散中

「蜘蛛人女友」正面全裸超大膽！一層透明薄膜緊貼，全網看呆

全台唯一地方性公投　新竹市公投第1案意見發表會9日登場

「12通未接來電」電信員狂Call　妹子抓狂！苦主曝真相：不打更慘

劉詩詩甜笑看CHANEL秀！「工坊系列」彩色斜紋軟呢、化妝箱包超勸敗

快訊／中和電塔「電線起火」！濃黑煙狂竄　警消搶救中

反骨琳妲替天上爸圓夢哽咽！　深夜緊擁「特製抱枕」入睡：保佑我

桃園娃娃機店促銷夾3送1贈品　情侶檔「夾1拿3」挨告

林秉樞在藝術中心買畫不取貨　黃揚明：林的洗錢輪廓似乎要現形了

伸手「被當雞腿抱住」圓眼黑貓又啃又咬　奴才：我只是想摸你QQ

她第一次買房！婆婆問乾淨嗎「神回一句」　網讚爆：觀念很好

國際熱門新聞

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

神秘大腳怪現蹤？謎樣身影樹林解放畫面瘋傳

印度苦行僧「舉手45年」從未放下

即／拜登與普丁進行關鍵視訊通話　溝通烏克蘭問題

南韓疫情狂燒！單日新增首破「7000大關」

Omicron憂慮緩和！美股勁揚492點　那斯達克漲逾3%

道瓊延續反彈上漲500點　投資者重新評估Omicron風險

慶生喝到嗨喊「裸體萬歲」海軍性侵女同袍

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

比利時醫護上街反強制疫苗　抗議人士欲闖官員辦公室

印尼火山噴發死者增至34人　母女相擁罹難深埋

佛奇：Omicron傳染強　但幾乎肯定不比Delta嚴重

情侶沙灘「忘情衝刺」公開半裸野戰

更多熱門

相關新聞

比爾蓋茲預言　疫情嚴重期「這時」才結束

比爾蓋茲預言　疫情嚴重期「這時」才結束

新冠疫情爆發迄今已有2年時間，奪走至少500萬條人命。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）7日表示，儘管Omicron變異株仍令人擔憂，但疫情嚴重期將於2022年告終。

Omicron來勢洶洶　侯友宜示警：7+7國門防疫不可輕忽

Omicron來勢洶洶　侯友宜示警：7+7國門防疫不可輕忽

Omicron有隱藏版　難被PCR檢測查出

Omicron有隱藏版　難被PCR檢測查出

陸本土新增44例 浙江3天內驗出18例陽性...無症狀者曾赴西湖旅遊

陸本土新增44例 浙江3天內驗出18例陽性...無症狀者曾赴西湖旅遊

南韓疫情狂燒！單日新增首破「7000大關」

南韓疫情狂燒！單日新增首破「7000大關」

關鍵字：

Omicron變種病毒新冠病毒新冠肺炎世界疫情南非輝瑞BNT

讀者迴響

熱門新聞

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

林秉樞當眾扯髮逼跪高嘉瑜　原因竟是他沒來

台南現排隊買房人潮　30人熬通宵為了搶一屋

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

好市多驚見「肉色撲滿」她超害羞！網笑：不可以色色

已婚女演員被爆睡完就翻臉！　小王崩潰：說我是ATM

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面