假造疫苗證書害死1家5口！　他怕曝光先殺老婆、3兒女後自戕

▲柏林一名40歲男子幫妻子偽造疫苗接種證書。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國發生一家5口死亡悲劇，一名男子因在疫情期間假造疫苗接種證書，擔心曝光後夫妻被捕會失去3個小孩，所以他決定在事情發生前，先殺死妻小再自戕。警方到現場後在男子家中發現遺書，並指出死者全都受到致命槍傷。

綜合路透、《鏡報》報導，警方4日接獲一名目睹死者的鄰居報案，在柏林南部地區的一戶人家中，發現一對夫妻和3個孩子的屍體，夫妻年紀都是40歲，小孩則分別為4歲、8歲和10歲。男子在遺書中坦承，他幫妻子偽造疫苗接種證明卻被她的老闆發現，夫妻擔心他們會因此被捕進而失去孩子，才會做出這個決定。

報導指出該名男子並未列在警方的名單中，他的家庭也和孩童保護機構沒有關聯。此前有報導指出是發當時死者全家正在進行居家隔離，但檢查官並未證實此事，他表示並沒有任何其他事證可以佐證，父親殺害孩子的動機是因為怕他們被奪走。

報導指出一家人陳屍家中時間可能已有數天，目前尚不清楚案發確切時間。相關屍檢正在進行，幾天後結果就會出爐。

死者夫妻的害怕並非因隔離太久造成的恐慌，德國政府為遏制國內第四波疫情，上個月開始要求員工必須出示疫苗接種證明、染疫痊癒證明或檢測陰性證明才能上班，2周前也針對偽造疫苗接種證明頒布相關法律，其中「使用不正確的健康證明」正式納入犯罪，最長可處1年徒刑。

德國當局月初同意禁止未接種疫苗人士進出「所有場所」，除了基本的便利商店、藥局和麵包店等，當局也計畫針對部分民間企業採取強制施打疫苗的措施。

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