加入美國抵制北京冬奧！　澳洲總理：不會派官員或政界人士出席

▲澳洲加入美國抵制北京冬奧行列。圖為澳洲總理莫里森。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲總理莫里森8日向媒體證實，基於中國人權問題，澳洲不會派政府人員參加北京冬奧。儘管聲明中未說出「抵制」（boycott）一字，但採取的作法和美國完全相同。

《雪梨先驅晨報》引述澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲政府不會派任何官員或政治人物，前往中國參與明年2月4日開幕的北京冬奧，但仍會允許澳洲運動員參賽，明白表示澳洲加入美國本周稍早宣布的外交抵制北京冬奧的立場。

莫里森指出澳洲關切中國的人權問題，而且北京當局對澳洲進行的貿易制裁，還有拒絕與澳洲總理進行通話對談，也是這是決定抵制的原因之一。

莫里森8日上午表示，澳洲很樂意和中國針對上述提及的議題進行協商對談，在澳洲方面並沒有給予任何阻礙，但反觀中國政府卻持續拒絕雙方會談的機會，「所以不意外地，澳洲政府官員不會去中國出席北京冬奧。不過運動員會。澳洲是一個運動強盛的國家，我把運動和其他政治問題分得很開，這些是兩國政府間的問題。」

美國6日表示基於中國侵犯人權問題，政府官員與政治人物將抵制北京冬奧。紐西蘭速總理羅伯森（Grant Robertson）近日也表態，紐國政府10月就已決定不派遣外交官員出席北京冬奧，但主要是因疫情考量。