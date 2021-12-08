美日聯合演訓　首度依據美軍新作戰構想實施

▲日本陸自公布兩軍就EABO構想進行聯合演訓的畫面。（圖／翻攝日本陸上自衛隊）

文／中央社記者楊明珠東京7日專電

日本陸上自衛隊今天在青森縣與美國陸戰隊首度實施根據「遠征前進基地作戰」（EABO）構想的聯合演訓。日媒報導，這是美軍的作戰構想，主要因應台灣有事、或西南群島有事。

日本共同社報導，日本陸上自衛隊（陸自）今天在青森縣八戶市向媒體展示了與美國陸戰隊的聯合訓練。這是根據美國陸戰隊的遠征前進基地作戰（EABO）新構想首度實施的聯合演訓。

這個新構想是將有飛彈等裝備的小規模部隊分散佈署到島嶼並確保攻擊據點，以對抗敵方飛彈網。主要是美日鑑於中國的海洋行動擴大，認為有必要提升部隊的相互運用性，以牽制中國。

日本產經新聞報導，陸自方面認為EABO的作戰構想是為了因應台灣有事（有緊急況狀）或西南群島有事。美方也認為這是與同盟國合作時不可或缺的作戰構想。

報導說，EABO的構想有別於陸戰隊以大規模部隊投入敵方基地的傳統想法，是一項大膽的改變，主要是為了因應中國的威脅。

▲美軍海馬士多管火箭系統。（圖／達志／美聯社）

當台灣有事時，中國為了防止美軍介入，建立了反介入／區域拒止（Anti-Access/Area Denial , A2/AD）的能力，大量佈署較廉價的中程彈道飛彈，不讓美軍較昂貴的航艦、轟炸機靠近。而EMBO就是能突破這種情況的招術。

日本的西南群島在中國飛彈的射程內，美國陸戰隊若能用這一招展現存在感的話，可讓中國不敢輕易動武。此外，日本自衛隊也正計畫在沖繩縣宮古島、石垣島佈署飛彈部隊，一旦有緊急狀況，來自沖繩縣外的機動師團、旅團也將展開佈署。

共同社報導，今天展示的聯合演訓首先是搭載美國陸戰隊海馬士多管火箭系統（HIMARS）的C-130J超級大力神運輸機飛抵日本海上自衛隊八戶航空基地（青森縣八戶市）。

運輸機從沖繩縣的美軍嘉手納基地起飛，飛行時間約4小時。之後，海馬士移動至鄰近的陸自八戶駐地。與陸自的88式陸基反艦導彈（SSM）部隊會合，雙方的隊員展開交流。

演訓的日程於本月4日起至17日為止。在王城寺原演習場（宮城縣）等日本東北地區和北海道的演習場展開，美國陸戰隊約2650人、日本的陸自約1400人參加。演訓時將演習場視為離島，演訓內容包括海馬士與SSM部隊共享資訊、從直升機射擊、以魚鷹運輸機（MV-22 Osprey）運送隊員等。