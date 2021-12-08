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佛奇曝Omicron具「高度傳染性」：但幾乎肯定不會比Delta嚴重

▲▼佛奇。（圖／路透）

▲佛奇強調，詳細情況需要再花幾周時間才能更清楚。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）7日表示，雖然還要幾周的時間才能判斷Omicron變異株的嚴重性，但早期數據顯示儘管傳染性更高，「但幾乎肯定不會比Delta更嚴重，還有可能更輕微。」

佛奇接受法新社訪問時將目前的已知和未知分成3大區塊，「傳播能力」、「對已感染痊癒和接種疫苗者造成突破性感染的能力」、「染疫後的嚴重程度」。

佛奇指出Omicron的傳染性明顯相當高，甚至很有可能強過Delta，而根據世界各地的流行病學數據顯示，Omicron造成再感染的能力也更強。他指出目前實驗室針對現有疫苗和抗體對Omicron抵抗力的實驗，將會在接下來幾天到一周的時間內出爐。

至於染疫後的嚴重性，佛奇表示，「幾乎肯定不會比Delta變異株更嚴重」，「因為你看南非追蹤的數據顯示，染疫和住院之間的比率似乎是比Delta還要低的。」不過他也強調不要過度解讀數據，因為目前染疫的患者都較為年輕，引發重症住院的機率也較低，他認為仍需要再等幾周的時間，情況才會更明朗。

佛奇表示最好的情況是，病毒雖然傳染性更高，但造成重症的機率更低，也不會讓住院率和死亡率急遽增加；最壞的情況則是，病毒不僅具高度傳染性，同時還容易造成重症，那就會造成另一波疫情大流行，而且此前染疫和接種過疫苗的人也難以倖免。

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