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健保署長李伯璋「乾女兒」起底　超狂職業曝光！真的很優秀

▲▼健保署長李伯璋出席健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲健保署長李伯璋出席健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會。（圖／記者嚴云岑攝）

記者葉國吏／綜合報導　

健保署長李伯璋被CTWANT拍到，傍晚十指緊扣年輕女子，他對外宣稱是乾女兒，並坦言「會有這樣的互動是我的問題」，做事要有擔當，他不會逃避。這位年輕女子身分背景也被起底，發現真如李伯璋所說的優秀。

李伯璋7日出席健保署與台大醫院合作備忘錄簽訂儀式，會前受訪被問及此事，李伯璋說，那天就是和乾女兒一起吃飯、吃完送對方回去；而談到十指緊扣，李伯璋強調，這是過度解讀，人與人之間的互動看自己怎麼去體會，他自己很在意如何把健保做好。

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李伯璋透露，乾女兒為奶奶吃素10年，專業上也很優秀，聰明、個性又好，互動起來就不一樣。但不會因此覺得內疚，這本來就是人跟人的互動，就像不是每個病人都是好人，治療好的時候當然好，但治療不好的時候就會有各種狀況。

▲▼網友稱李伯璋乾女兒是何姓副研究員。（圖／翻攝中研院網站）

▲網友稱李伯璋乾女兒是何姓副研究員。（圖／翻攝中研院網站）

根據《民視》報導，這位年輕女子被起底是中研院何姓副研究員，學歷為英國倫敦政治經濟學院法學博士、美國史丹福大學法律科學碩士、美國哥倫比亞大學法學碩士、國立臺灣大學哲學研究所、國立臺灣大學法學士。

何姓副研究員現職為中央研究院歐美所副研究員、中央研究院資訊科技創新研究中心合聘副研究員，另有衛福部中央健保署法律諮詢小組委員、衛福部中央健保署全民健保資料人工智慧應用管理審議會委員等12項學術服務，曾獲得教育部留學獎學金、倫敦政治經濟學院 Wedderburn 論文寫作獎金等5項學術榮譽，發表14篇英文學術論文、8本專書、10篇會議論文，以及主持或協同主持11項研究計畫。

 

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