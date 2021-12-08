道瓊延續反彈早盤「上漲500點」　投資者重新評估Omicron風險

▲因為對Omicron 病毒變異株的恐懼減少，道瓊上漲500點。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

股市連續第二天上漲，繼續從最近的困境中反彈，因為投資者對新的 Omicron 病毒變異株的潛在經濟影響，恐懼越來越少，道瓊工業指數道瓊斯工業平均指數上漲 569 點，漲幅1.6%。標準普爾 500 指數上漲 2.1%，科技股納斯達克綜合指數上漲 2.9%。

根據CNBC報導， 英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）單株抗體藥物「Sotrovimab」確認對Omicron病毒有效，股價上漲了 1%，晶片股更是大贏家，英特爾上漲了 3%，輝達（Nvidia）上漲 4%，AMD 上漲超過 3%。

另外賭場股與遊輪股，也因為 Omicron預期構成的威脅降低而上漲，拉斯維加斯金沙集團上漲了 2%，挪威郵輪集團上漲約 4%。

City Index 高級金融市場分析師辛科塔 （Fiona Cincotta） 表示，緩解 Omicron 的擔憂，正在讓投資者為更加鷹派的聯準會做好準備，市場正在重新考慮 Omicron 可能造成的潛在經濟損失，因為初步報告表明新的變異株沒那麼嚴重。

投資者押注新的變異株只會導致更輕微的疾病，白宮首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）博士5日表示，初步數據 「令人鼓舞」，但還需要更多資訊才能完全理解它。

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