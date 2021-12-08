　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿堂鹹粥漲價被罵翻！網紅看拉麵「一碗300元」排滿：賤台心理？

▲▼再漲！台南阿堂鹹粥一碗要200元　網傻：我的媽呀。（圖／翻攝Google地圖）

▲台南阿堂鹹粥。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南知名美食「阿堂鹹粥」近日宣佈漲價，將將魚皮鹹粥、魚肚鹹粥從180元漲至200元，引起網友論戰。對此，網紅「美國諸葛村夫」表示，一碗「日式拉麵」賣300元都有人排隊，但沾上了「台灣」的鹹粥漲價就被罵翻，「這是什麼賤台心理？」

近來萬物齊漲，阿堂鹹粥在臉書粉專公告店內的餐點每項漲10至20元，並道歉「抱歉，阿堂表示扛不住」，讓網友氣炸。事後，阿堂鹹粥將新價目表刪除再發文吐露心聲，也無法平息網友的怒火。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「支持阿堂鹹粥漲價」，「美國諸葛村夫」在臉書PO文表示，虱目魚一尾的確沒多少錢，但去刺、料理等過程繁瑣，「如果有煮飯又注重吃的人就會知道自己煮沒有比外面便宜啦」。

▲無畏低溫！台中一蘭拉麵開幕人龍繞秋紅谷，排隊入場等到傍晚。（圖／民眾提供）

▲台中日式拉麵店開幕時排滿了人。（圖／民眾提供）

「美國諸葛村夫」認為，台灣小吃真材實料又費工，為什麼不能賣合理價位？且日式拉麵一碗逼近300大家也排隊在吃，「但是只要食物沾上台灣兩個字都不准漲價？這是什麼賤台心理？」

網友看完紛紛留言，「自由經濟你管人家漲多少錢，嫌貴就不要去吃不就好」、「牛肉麵隨便都都破200，奇怪了就沒人哭好貴」、「鹹粥200好貴，義式燉飯6、400真香」、「笑死你難道不知道台南市場四處都是無刺的虱目魚嗎」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
金門驚現「土地公使者」！他一看4公尺緬甸巨蟒嗨了：真的帶財

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多驚現「奇葩三寶」！霸氣把車停在這　2.1萬人被秀翻：無違和

阿堂鹹粥漲價被罵翻！網紅看拉麵「一碗300元」排滿：賤台心理？

好市多驚見「肉色撲滿」她超害羞！網一看笑翻：不可以色色

紅黃線違停不能檢舉！「道交條例」修法三讀通過　限縮46項可檢舉

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

父親一個月前過世！高二生公園擺攤養家　卻遭人檢舉：沒辦法做了

李伯璋夜會乾女兒「十指交纏」！他曝李佳芬「2年前幫打預防針」

機捷運量即將破億人次　桃捷推系列活動邀民眾搭機捷、抽好禮

陳時中保證不抓人！失聯移工打疫苗秒被逮　指揮中心：已放人

平均每日8人死於交通事故　學生籲交通安全教育和「網紅」合作

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

頑童大淵升格當爸！密婚6年女友　曝「母子平安」：我要去當超級奶爸

好市多驚現「奇葩三寶」！霸氣把車停在這　2.1萬人被秀翻：無違和

阿堂鹹粥漲價被罵翻！網紅看拉麵「一碗300元」排滿：賤台心理？

好市多驚見「肉色撲滿」她超害羞！網一看笑翻：不可以色色

紅黃線違停不能檢舉！「道交條例」修法三讀通過　限縮46項可檢舉

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

父親一個月前過世！高二生公園擺攤養家　卻遭人檢舉：沒辦法做了

李伯璋夜會乾女兒「十指交纏」！他曝李佳芬「2年前幫打預防針」

機捷運量即將破億人次　桃捷推系列活動邀民眾搭機捷、抽好禮

陳時中保證不抓人！失聯移工打疫苗秒被逮　指揮中心：已放人

平均每日8人死於交通事故　學生籲交通安全教育和「網紅」合作

好市多驚現「奇葩三寶」！霸氣把車停在這　2.1萬人被秀翻：無違和

阿堂鹹粥漲價被罵翻！網紅看拉麵「一碗300元」排滿：賤台心理？

比利時醫護上街「反強制疫苗」　抗議人士欲闖官員辦公室

高雄嬤狂掃21愛心便當！站長怒爆「家住透天厝」：拿走別人的希望

高嘉瑜遭家暴　知名度反成沈重負擔　遇到家暴　這樣做可以保護你｜行動法庭 第150集 完整版｜ 李晏榕 王珮玲 2021.12.07

道瓊延續反彈早盤「上漲500點」　投資者重新評估Omicron風險

女星遭男友當街「勒脖、拖行」路人全無視！　幸遇外籍女英勇營救

運產發展條例修正通過　陳建州、錢薇娟雙職籃齊讚聲

「林秉樞餐敘」赫見3名綠委　國民黨：民進黨全裝不熟？

郵局改行當包租公！小套房「月租6500」附全新家具　招租時間曝

2愛貓追逐推倒3棟樂高全碎滿地　他尖叫「啊！」太真實...老婆笑瘋

生活熱門新聞

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

「熊大兔兔聖誕貼圖」LINE免費下載　傳送門曝

好市多驚見「肉色撲滿」她超害羞！網笑：不可以色色

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

航海王也上榜！「爛尾作品」鄉民答案超一致

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

李伯璋爆牽手緋聞！他曝李佳芬幫打預防針

好市多搬6箱鮮乳！「客嗆認識XXX」店員秒給買

入夜探15度！周末大回暖後再變天

12星座試探你「4行為」

失聯移工打疫苗秒被逮　指揮中心：已放人

不只有屋馬內行人推台中燒肉「3神店」

薑母鴨店「為何沒賣白飯」　內行揭2大內幕

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

已婚女演員被爆睡完就翻臉！　小王崩潰：說我是ATM

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

大量小額「洗發票」不能兌獎！明年1月上路

美術生「自畫像」爆紅　師見「本尊」給0分

8旬翁收包裹回家路上猝死　妻求償200萬

金門見4公尺巨蟒！他拜拜完超開心：帶財

T妹「每2個月換車」曬澳洲豪宅：人生就要享受

「熊大兔兔聖誕貼圖」LINE免費下載　傳送門曝

好市多驚見「肉色撲滿」她超害羞！網笑：不可以色色

少女肚子「爬滿妊娠紋」　醫抽出16000ml超噁濃汁

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面