阿堂鹹粥漲價被罵翻！網紅看拉麵「一碗300元」排滿：賤台心理？

▲台南阿堂鹹粥。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南知名美食「阿堂鹹粥」近日宣佈漲價，將將魚皮鹹粥、魚肚鹹粥從180元漲至200元，引起網友論戰。對此，網紅「美國諸葛村夫」表示，一碗「日式拉麵」賣300元都有人排隊，但沾上了「台灣」的鹹粥漲價就被罵翻，「這是什麼賤台心理？」

近來萬物齊漲，阿堂鹹粥在臉書粉專公告店內的餐點每項漲10至20元，並道歉「抱歉，阿堂表示扛不住」，讓網友氣炸。事後，阿堂鹹粥將新價目表刪除再發文吐露心聲，也無法平息網友的怒火。

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「支持阿堂鹹粥漲價」，「美國諸葛村夫」在臉書PO文表示，虱目魚一尾的確沒多少錢，但去刺、料理等過程繁瑣，「如果有煮飯又注重吃的人就會知道自己煮沒有比外面便宜啦」。

▲台中日式拉麵店開幕時排滿了人。（圖／民眾提供）



「美國諸葛村夫」認為，台灣小吃真材實料又費工，為什麼不能賣合理價位？且日式拉麵一碗逼近300大家也排隊在吃，「但是只要食物沾上台灣兩個字都不准漲價？這是什麼賤台心理？」

網友看完紛紛留言，「自由經濟你管人家漲多少錢，嫌貴就不要去吃不就好」、「牛肉麵隨便都都破200，奇怪了就沒人哭好貴」、「鹹粥200好貴，義式燉飯6、400真香」、「笑死你難道不知道台南市場四處都是無刺的虱目魚嗎」。

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