快訊／拜登與普丁進行「關鍵視訊通話」　緊急溝通烏克蘭問題

▲俄羅斯總統普丁與美國總統拜登視訊通話。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登與俄羅斯總統普丁，在美東時間7日上午10時（台灣時間7日晚間11時），進行安全視訊通話，這個關鍵通話就發生在俄羅斯與烏克蘭緊張情勢升級之際，雙方將以閉門會議的形式進行通話。

根據CNN報導，白宮對這次通話的預告，雙方領袖將討論美俄關係中的一系列話題，包括戰略穩定、網路和地區問題，拜登總統將強調美國對俄羅斯在俄烏邊境的軍事活動的擔憂，並重申美國支持烏克蘭的主權和領土完整。

俄羅斯官媒塔斯通訊社報導指出，不會有現場直播，頂多只有會議開場的部分會被播出。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）巡視烏俄邊境部隊。（圖／路透）



白宮的一份聲明稱，拜登6晚上與歐洲盟國通話討論，「他們對俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結，和俄羅斯日益嚴厲的言論的共同感到擔憂」。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之前已跟澤倫斯基通話。（圖／路透）



在美俄元首通話之前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）進行過通話，當時的通話結束後就透露，拜登會在幾天之內，已通話方式與烏克蘭高層進行密切磋商。

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