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印尼火山噴發死者「增至34人」　母女相擁罹難深埋2公尺火山灰

▲▼印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）6日再次噴出火山灰。（圖／路透）

▲印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）4日大噴發，6日再次噴出火山灰。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）4日發生噴發，7日下午最新統計的罹難人數，增加至34人，另有16人失蹤，搜救人員還發現一對成年的母女相擁罹難，深埋在2公尺厚的火山灰之下。

▲▼印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）6日再次噴出火山灰。（圖／路透）

▲官方確認的罹難人數達34人，搜救隊持續開挖火山灰搜救中。（圖／路透）

根據印尼官媒安塔拉通訊社（Antara）報導，大多數罹難者被埋在火山灰、火山碎屑流底下，或者被倒塌的房子壓死，死亡人數增加至34人，百餘人受傷。

印尼媒體點滴網（Detik）報導指出，一對相擁罹難的母女，在自家倒塌的廚房牆壁下被發現，一組志願者重返社區，發現70歲的母親撒拉瑪（Salamah）與28歲的女兒魯米尼（Rumini），將她們從2公尺厚的火山灰與斷垣殘壁中，開挖帶離後，交給家屬安葬。

撒拉瑪長年不良於行，原本有機會逃生的魯米尼，選擇留下來陪伴母親。魯米尼的丈夫與孩子則被確認，已經在收容所安置。

▲▼印尼總統佐科威（Joko Widodo）訪視東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）噴發災區。（圖／路透）

▲印尼總統佐科威（Joko Widodo）訪視災區。（圖／路透）

印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天也抵達災區訪視災民，向災民表達慰問。

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