趙立堅4問美國「民主峰會」：這種漠視民主的國家　有資格召開嗎

▲中國外交部發言人趙立堅4問美國，有什麼資格召開民主峰會。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登將在12月9日、10日主持「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議，並已正式邀請台灣參加。對此中國外交部發言人趙立堅7日在例行記者會上，就對美國發問4個問題，質疑美國是否有資格召開這個會議。

現場媒體提問表是，針對中俄有關美國舉辦「領導人民主峰會」是在分裂世界的批評，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）稱，「峰會旨在討論如何共同努力保護世界民主，為捍衛民主挺身而出，不會因受到批評而感到歉意」。中方對此有何評論？

趙立堅表示，美方聲稱所謂「民主峰會」是為「捍衛」民主，那麼請問，美國擁有世界上最豐富、最先進的醫療資源和技術，國內卻有超過80萬人死於新冠肺炎疫情，近5000萬患者飽受痛苦。這兩個數字都是世界第一。美國居然發生這種人權慘劇，難道這也是在捍衛民主嗎？

▲美國總統拜登召開的民主峰會、總統蔡英文也受邀參加。（合成圖／路透）



趙立堅說，美國種族主義根深蒂固，白人至上主義甚囂塵上，根本沒有民族平等可言，難道這也是在捍衛民主嗎？

趙立堅表示，2001年以來，美軍在阿富汗、利比亞、伊拉克、敘利亞等國發動戰爭和軍事行動，造成數十萬人失去生命，數千萬人流離失所。美式民主輸出水土不服，「顏色革命」更是臭名昭著，難道這也是在捍衛民主嗎？

趙立堅說，有關調查和報告顯示，45%的美國人認為本國民主運作失靈，52%的美國年輕人認為美國民主早已失敗，81%的美國民眾認為美國民主面臨來自國內的嚴重威脅。只有17%的美國人認為美國的「民主」值得效仿，全球44%的民眾視美國為全球民主最大威脅。

趙立堅反問，像美國這種漠視民主的國家，有資格召開以「民主」為名的峰會嗎？

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘