　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

趙立堅4問美國「民主峰會」：這種漠視民主的國家　有資格召開嗎

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲中國外交部發言人趙立堅4問美國，有什麼資格召開民主峰會。（圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登將在12月9日、10日主持「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議，並已正式邀請台灣參加。對此中國外交部發言人趙立堅7日在例行記者會上，就對美國發問4個問題，質疑美國是否有資格召開這個會議。

現場媒體提問表是，針對中俄有關美國舉辦「領導人民主峰會」是在分裂世界的批評，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）稱，「峰會旨在討論如何共同努力保護世界民主，為捍衛民主挺身而出，不會因受到批評而感到歉意」。中方對此有何評論？

趙立堅表示，美方聲稱所謂「民主峰會」是為「捍衛」民主，那麼請問，美國擁有世界上最豐富、最先進的醫療資源和技術，國內卻有超過80萬人死於新冠肺炎疫情，近5000萬患者飽受痛苦。這兩個數字都是世界第一。美國居然發生這種人權慘劇，難道這也是在捍衛民主嗎？

▲拜登、蔡英文。（合成圖／路透）

▲美國總統拜登召開的民主峰會、總統蔡英文也受邀參加。（合成圖／路透）

趙立堅說，美國種族主義根深蒂固，白人至上主義甚囂塵上，根本沒有民族平等可言，難道這也是在捍衛民主嗎？

趙立堅表示，2001年以來，美軍在阿富汗、利比亞、伊拉克、敘利亞等國發動戰爭和軍事行動，造成數十萬人失去生命，數千萬人流離失所。美式民主輸出水土不服，「顏色革命」更是臭名昭著，難道這也是在捍衛民主嗎？

趙立堅說，有關調查和報告顯示，45%的美國人認為本國民主運作失靈，52%的美國年輕人認為美國民主早已失敗，81%的美國民眾認為美國民主面臨來自國內的嚴重威脅。只有17%的美國人認為美國的「民主」值得效仿，全球44%的民眾視美國為全球民主最大威脅。

趙立堅反問，像美國這種漠視民主的國家，有資格召開以「民主」為名的峰會嗎？

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
父親一個月前過世　高二生公園擺攤養家遭檢舉
少女被逼下海「無限援交」！嫖客勇救幫她解脫
林秉樞隨身碟「存圖資料夾」破1.2萬張照片？　新北檢回應了
偷吃閨蜜男友「一次就懷孕」！渣女：會原諒我吧
已婚女演員被爆「睡完就翻臉」！小王崩潰：說我是ATM
國中妹「1個月爆刷15萬」！親吐原因讓人超心疼
李伯璋夜會乾女兒「十指交纏」！他曝李佳芬「幫打預防針」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Omicron來襲！　美專家警告：最快幾周內取代Delta成主要毒株

趙立堅4問美國「民主峰會」：這種漠視民主的國家　有資格召開嗎

放棄抗中？《經濟學人》：58%美國人視北韓為最大敵人

喝到嗨喊「裸體萬歲」慶生趴慘變淫亂派對　海軍上兵性侵女同袍

伊拉克南部恐怖爆炸　至少4死20傷！巨響後濃煙直竄畫面曝

比WHO命名病毒還早！美11月已有Omicron　患者赴動漫展害疫情擴散

日首相公邸閒置9年　多次爆鬧鬼、有刺客！岸田文雄最快11日入住

英藥廠報喜！　新冠藥物Sotrovimab能對抗「Omicron所有突變」

捷運司機感染新冠肺炎！他「開到一半」被通知確診　乘客緊急疏散

印度苦行僧「舉手45年」從未放下！極細右手照曝光　已完全沒知覺

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

露營烤全雞！糗發爐變浴火鳳凰　網友見整隻焦黑笑：祖先收到了

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

Omicron來襲！　美專家警告：最快幾周內取代Delta成主要毒株

趙立堅4問美國「民主峰會」：這種漠視民主的國家　有資格召開嗎

放棄抗中？《經濟學人》：58%美國人視北韓為最大敵人

喝到嗨喊「裸體萬歲」慶生趴慘變淫亂派對　海軍上兵性侵女同袍

伊拉克南部恐怖爆炸　至少4死20傷！巨響後濃煙直竄畫面曝

比WHO命名病毒還早！美11月已有Omicron　患者赴動漫展害疫情擴散

日首相公邸閒置9年　多次爆鬧鬼、有刺客！岸田文雄最快11日入住

英藥廠報喜！　新冠藥物Sotrovimab能對抗「Omicron所有突變」

捷運司機感染新冠肺炎！他「開到一半」被通知確診　乘客緊急疏散

印度苦行僧「舉手45年」從未放下！極細右手照曝光　已完全沒知覺

拿到「限量版」外國糖醋醬　知情者曝一關鍵原因

天冷超容易肚子餓？「3招爽吃不怕肥」美女醫認證有效：先喝一杯水

阿中才說不逮捕逾期移工　今天打疫苗她秒被抓「無自首書不算」

南韓單日確診5千人！7歲大發睡覺也戴口罩　媽媽心疼發文引共鳴

Omicron來襲！　美專家警告：最快幾周內取代Delta成主要毒株

街頭狂噴「「淫女+賤女」」紅漆　癡情男被判刑

林秉樞飯局赫見范雲　國民黨：3漏洞坐實「最差勁立委」

父親一個月前過世！高二生公園擺攤養家　卻遭人檢舉：沒辦法做了

聲林3首播《還是會》衝YT發燒榜！網求「清新少年團」原地出道

林秉樞隨身碟「存圖資料夾」破1.2萬張照片？　新北檢聲明回應

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

國際熱門新聞

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

最美雀士私照曝！　擁模特兒大長腿還藏E奶

她全程戴口罩　與Omicron確診接觸1分鐘就染疫！

快訊／白宮正式宣佈：外交抵制京奧

捷運司機確診！開到一半被通報　急疏散乘客

少年闖鬼屋「真的嚇死」離奇暴斃影片曝

印度苦行僧「舉手45年」從未放下

慶生喝到嗨喊「裸體萬歲」海軍性侵女同袍

網美機場露奶自慰影片爆紅！　超慘下場曝

兇猛Omicron！防疫旅館「0接觸」仍確診

4天震190次！日離島在台灣上方　氣象廳：恐有強震

女演員全裸幫7歲兒慶生　遭斥淫穢慘坐牢

新冠藥Sotrovimab能抗「Omicron所有突變」

更多熱門

相關新聞

美11月已出現Omicron　比WHO命名病毒還早

美11月已出現Omicron　比WHO命名病毒還早

美媒揭露，美國早在南非向世界衛生組織（WHO）通報出現Omicron病毒前，就已經存在相關病例。這起病例來自明尼蘇達州一名30歲男子，他在確診前曾前往紐約參加動漫展，與5.3萬名日本動漫愛好者齊聚一堂狂歡，導致與他一起參展的30人中，有至少半數確診染疫。

CNN主播被炒後索賠5億　1條款恐害他1分都拿不到

CNN主播被炒後索賠5億　1條款恐害他1分都拿不到

生日蠟燭燒到頭髮　女右臉瞬間著火

生日蠟燭燒到頭髮　女右臉瞬間著火

受不了賀錦麗尖酸刻薄　幕僚紛請辭

受不了賀錦麗尖酸刻薄　幕僚紛請辭

美國「民主峰會」本周登場　蕭美琴、唐鳳代表台灣

美國「民主峰會」本周登場　蕭美琴、唐鳳代表台灣

關鍵字：

趙立堅民主峰會北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

美術生「自畫像」爆紅　師見「本尊」給0分

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面