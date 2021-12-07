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李伯璋夜會乾女兒「十指交纏」！他曝李佳芬「2年前幫打預防針」

▲▼李佳芬拜訪永康國際商圈。（圖／記者李毓康攝）

▲李佳芬過去拜訪永康國際商圈時，被媒體捕捉到與理事長十指緊扣畫面。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

健保署長李伯璋今（7日）被爆與年約30歲的氣質妹在街上十指緊扣，遭懷疑是婚外情，不過李伯璋則強調，該名女性是他的乾女兒，十指緊扣為過度解讀。對此，知名球評石明謹也在臉書分享高雄市前市長韓國瑜的妻子李佳芬，先前走訪台北市永康商圈時被拍下與商圈理事長李慶隆「十指交纏」的新聞，表示李伯璋「2年前有人幫忙打預防針了」。

石明謹今天下午在臉書貼出李佳芬當年新聞，表示「2年前有人幫忙打預防針了」。據了解，李佳芬2019年8月前往永康商圈視察，卻被網友及現場媒體拍下，與永康商圈協進會理事長李慶隆手牽手、十指緊扣，引發網友熱烈討論。對此，李慶隆回應當下「只是想要保護她！」而李佳芬則表示，根本不是像媒體質疑那個樣子，「黑到無法無天，黑到天荒地老，韓國瑜知道後，更是翻白眼。」

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▲▼遭爆與年輕女十指緊扣，健保署長李伯璋表示對方是乾女兒。（圖／記者洪巧藍攝）

▲遭爆與年輕女十指緊扣，健保署長李伯璋表示對方是乾女兒。（圖／記者洪巧藍攝）

曾獲得醫療奉獻獎、現任健保署長李伯璋遭到《周刊王》拍到到疑似婚外情，和目測30多歲女性一同晚餐，且在街上十指緊扣。對此，他表示那天就是和乾女兒一起吃飯、吃完送對方回去，而十指緊扣只是一般走路的情況，沒什麼特別含義，雖然老婆並不知情，但小孩子知道，對此事「問心無愧」。

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