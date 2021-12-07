日首相公邸閒置9年　多次爆鬧鬼、有刺客！岸田文雄最快11日入住

▲岸田文雄最快11日就會搬進首相公邸。（圖／路透社）



記者王佩翊／綜合報導

日本首相公邸因前首相安倍晉三與菅義偉都未入住，閒置超過9年，但每年政府卻還是必須編列大筆預算維護公邸，因此也引發在野黨批評。事實上，首相公邸先前曾多次傳出鬧鬼與都市傳說，因此也讓外界懷疑，是否是因為這樣大家才不願入住。不過首相岸田文雄傳出，最快11日就會搬進公邸，以打破謠言，同時展現自己危機管理的決心。

根據《時事通信社》報導，官房長官松野博一7日在記者會上表示，自從上任後，首相岸田文雄就一直在考慮搬進公邸事宜，考量到各項公務以及眾議院選舉時程，預計近日就會搬到公邸。松野雖然沒有直言時間點，但是根據該報導引述的不具名內部人士透露，岸田最快11日就會搬進公邸。

▲岸田文雄目前與家人一同住在眾議員宿舍。（圖／岸田文雄IG）



岸田文雄一旦搬進首相公邸，將會是繼前民主黨首相野田佳彥2012年下台以來，時隔9年再度有首相入住。在此之前安倍晉三是住在自宅，而菅義偉則是住在眾議員宿舍。不過由於公邸的位置緊鄰官邸，當時多次遭在野黨批評，如果發生緊急情況，首相可能會無法即時應對。

在日本，首相辦公的地方被稱作「官邸」，而「公邸」則是首相居住的地方。據《國家公務員宿舍法》規定，首相公邸可免費提供給首相使用，雖然政府並不會被強制規定入住，但政府每年都會編列1.6億日圓的預算維護公邸。

另一方面，日本首相公邸多次傳出鬧鬼，不但有前首相爆出，在公邸內看到水龍頭裡流出鮮血或是看見沒有身體的鬼，還曾多次發生刺殺事件。不僅如此，還有都市傳說表示，許多入住公邸的首相大約1年就會被迫請辭，宛如中了魔咒。

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