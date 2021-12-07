　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

壽山動物園改建明年4月部分開放　「換人類進鐵籠」3大亮點曝光

▲空中漫步長廊+親子同樂　壽山動物園三大亮點主軸曝光。（圖／取自高雄旅遊網）

▲黑熊內舍展場，讓動物自由決定所在地。（圖／取自高雄旅遊網）

記者許宥孺／高雄報導

壽山動物園今年7月起封園進行「新動物園運動」改建工程，預計明年4月園區部分開放。副市長林欽榮7日下午到園區巡視，從大門入口設施、親水廣場、空橋、動物展區到休憩環境整建，了解各項整建項目實際執行情形，並探視剛出生滿月的樹懶寶寶，也為疫情期間趕工的施工人員打氣，力拼2021年9月全區開放。

▲副市長林欽榮視察動物園改建進度。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲副市長林欽榮視察動物園改建進度。（圖／記者許宥孺翻攝）

副市長林欽榮表示，自2021年7月12日開工後，因園區內動線狹窄，且考量動物習性及遷移問題，施工團隊須更耗費心思，安排各項施工順序，且即時解決工程障礙問題，於最短的時間內完成新動物園整體改造。

林欽榮強調，在施工階段，持續請動物園加強動物照養工作並注意動物健康狀況，讓工程進行對動物們的影響能降到最低，今日順道來探視樹懶寶寶，就是特別要來感謝動物園團隊對動物的悉心照護，讓動物們獲得良好的照養並持續有新生命的誕生，也期許樹懶寶寶能快快健康長大。

▲▼高雄市壽山動物園樹懶家族。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼壽山動物園樹懶媽媽「寶貝」於今年10月生下小樹懶。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼高雄市壽山動物園樹懶家族。（圖／高雄市觀光局提供）

壽山新動物園運動將以「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「空中漫步長廊」等三大亮點主軸來呈現未來的願景。整座動物園都是動物的自由之地，原本黑猩猩的鐵籠將變身為溫室咖啡廳，換人類進入鐵籠，而黑猩猩則是能夠在更寬廣自然的地方生活。民眾可以漫步在長廊中一覽動物園風景，展館則是分為南美、亞洲、原生、非洲動物4大主題，民眾有機會可以看見超萌水豚、樹懶和馬來貘等動物耍萌。

▲空中漫步長廊+親子同樂　壽山動物園三大亮點主軸曝光。（圖／取自高雄旅遊網）

▲壽山動物園三大亮點主軸曝光，將有空中漫步長廊成為新遊園動線。（圖／取自高雄旅遊網）

▲空中漫步長廊+親子同樂　壽山動物園三大亮點主軸曝光。（圖／取自高雄旅遊網）

▲亞洲動物獸舍，「到時不知是人看獸，還是獸看人」。（圖／取自高雄旅遊網）

觀光局表示，壽山動物園大門入口未來將結合智慧科技、以全新的售票設備結合遊客線上預約及取票功能，以更人性化的設計讓遊客入園，入口並將營造林蔭大道，讓遊客入園彷彿走進大自然般自在。以往受親子家庭歡迎的親水廣場，也將引進特色及全新的戲水設施，讓動物園更添歡樂的氣氛。為完善友善之步道設施，打造空中視野的空橋系統透過平緩坡道及無障礙電梯，創造無障礙通路，成為全新的遊園動線。

▲空中漫步長廊+親子同樂　壽山動物園三大亮點主軸曝光。（圖／取自高雄旅遊網）

▲壽山動物園大門。（圖／取自高雄旅遊網）

▲空中漫步長廊+親子同樂　壽山動物園三大亮點主軸曝光。（圖／取自高雄旅遊網）

▲親水廣場將引進特色及全新的戲水設施。（圖／取自高雄旅遊網）

此外，最受保育團體關注的獸舍整建，將採更貼近動物棲地及習性的方式改造，以提升動物的福址。在參觀面上的設計也以增加植栽柔化邊界、減少直視、不干擾動物的方式改造，滿足大小朋友觀賞舒適性及兼顧動物福利，全方位提升動物園服務品質。

【更多新聞】

年輕時打老婆　男中風臥床慘遭妻子凌虐14年致死

高雄打疫苗送200元禮券！33處接種站一次看　還有醫院送貼布

「公司沒錢你要幫忙」低收社工3年回捐薪水15萬　黃捷批：無恥

快訊／高雄男陳屍摩鐵　入住4天未退房！房務員開門嚇壞

獨／文藻女大生盜用186萬公款遭詐　校方說話了：成年人要負起全責

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
捷運司機感染新冠肺炎！他「開到一半」被通知確診　急疏散乘客
入夜探15°C！2波「冷空氣報到」時間曝
藥廠報喜！　新藥能對抗「Omicron所有突變」
男想吃母女丼「同時示愛」　女兒警覺不對勁識破
獨／馬妞前夫勾嫩人妻上摩鐵！　「這麼美這麼早結婚」
他帶15歲小女友征戰公廁！　無緣岳母讓結局大逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣運會落幕　草屯商工林哲緯3000米障礙、1500米雙破大會

「科技輔具融入教學」　嘉義縣成立數位學習專案辦公室

行政執行署台南分署法拍會國庫入帳453萬　RAV444萬元拍定

交趾陶藝術教育推廣　藝術家攜手美術班學童共同創作

第一線應變人員大量傷患技能競賽　嘉義縣消防局奪冠

文雅國小雙語運動會　宣誓解說與裁判都「講英文」

另類台日友好　嘉義區監理所推「NHK」機車車牌

犯保協會南投分會冬至關懷活動　送湯圓為馨生人家庭驅寒

阿里山火車站設疫苗施打站　接種莫德納送「健康米」

嘉義縣提高防疫量能　啟動第三劑疫苗施打

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

露營烤全雞！糗發爐變浴火鳳凰　網友見整隻焦黑笑：祖先收到了

南投縣運會落幕　草屯商工林哲緯3000米障礙、1500米雙破大會

「科技輔具融入教學」　嘉義縣成立數位學習專案辦公室

行政執行署台南分署法拍會國庫入帳453萬　RAV444萬元拍定

交趾陶藝術教育推廣　藝術家攜手美術班學童共同創作

第一線應變人員大量傷患技能競賽　嘉義縣消防局奪冠

文雅國小雙語運動會　宣誓解說與裁判都「講英文」

另類台日友好　嘉義區監理所推「NHK」機車車牌

犯保協會南投分會冬至關懷活動　送湯圓為馨生人家庭驅寒

阿里山火車站設疫苗施打站　接種莫德納送「健康米」

嘉義縣提高防疫量能　啟動第三劑疫苗施打

收到顏寬恒存證信函不怕　他反嗆顏「空心草莓冬瓜」

誠品書店進駐遠百竹北　挑高寬廣空間「夾攻蔦屋」下月登場

疲勞駕駛惹禍！花蓮男自撞橋墩車頭全毀　大腿骨折送醫

《華燈》女星爆「酒店上班經歷」！　第一天客人就堵門等「外帶」

伊拉克南部恐怖爆炸　至少4死20傷！巨響後濃煙直竄畫面曝

南投縣運會落幕　草屯商工林哲緯3000米障礙、1500米雙破大會

運產條例修正案通過　林智勝：原棒協可以幫助的更多

他誆投資「口罩」騙910萬　5星級飯店停車場被押走痛毆簽本票

宜蘭版「天能」！休旅車當街急速倒車右轉　網友：以為看到倒帶

「3年沒恩愛」妻拿房子才離婚　老公偷吃反擊！網風向卻轉了

地方熱門新聞

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

青埔「桃園陽光劇場」開幕　系列接力嗨唱

台南保時捷中心上樑

喵星人受困中和高架橋！消防隊火速救援

快訊／南屯傳車禍意外　1男大腿變形送醫急救

公親變事主！被反咬成「地皮流氓」　關鍵人物痛訴還原始末

雲林港口垂釣「行不行」　縣府、海巡署見解不同

桃園莫德納疫苗「隨到隨打」還送白米

水湳經貿園區　城市建設新樣貌

YouBike2.0突破400站　土城、深坑、瑞芳正式營運

被飛機聲嚇的！澎湖烏崁高麗菜超大顆

花蓮建設邁大步　五大交通建設案交通部支持

女「彩虹橋」跳海送醫不治　遊客嚇壞

武陵農場被撒糖霜　雪白冰霜大地宛如童話夢幻場景

更多熱門

相關新聞

正妹彎腰上鎖單車！噁男路過捏一把

正妹彎腰上鎖單車！噁男路過捏一把

高雄一名趙姓男子騎車行經人行道，見女子小君（化名）彎腰上鎖腳踏車時，趁機捏對方臀部，隨即離開現場。高雄地院日前依意圖性騷擾罪，將趙男判刑5月，得易科罰金15萬，可上訴。

高雄打疫苗送200元禮券　33處接種站一次看

高雄打疫苗送200元禮券　33處接種站一次看

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

恐怖畫面曝！高雄曳引車「過彎大甩尾」翻覆

恐怖畫面曝！高雄曳引車「過彎大甩尾」翻覆

曳引車「奪命視線死角」畫面曝！轉彎撞機車2人傷送醫

曳引車「奪命視線死角」畫面曝！轉彎撞機車2人傷送醫

關鍵字：

高雄壽山動物園改建新動物園運動鐵籠自由咖啡廳

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面