壽山動物園改建明年4月部分開放　「換人類進鐵籠」3大亮點曝光

▲黑熊內舍展場，讓動物自由決定所在地。（圖／取自高雄旅遊網）

記者許宥孺／高雄報導

壽山動物園今年7月起封園進行「新動物園運動」改建工程，預計明年4月園區部分開放。副市長林欽榮7日下午到園區巡視，從大門入口設施、親水廣場、空橋、動物展區到休憩環境整建，了解各項整建項目實際執行情形，並探視剛出生滿月的樹懶寶寶，也為疫情期間趕工的施工人員打氣，力拼2021年9月全區開放。

▲副市長林欽榮視察動物園改建進度。（圖／記者許宥孺翻攝）

副市長林欽榮表示，自2021年7月12日開工後，因園區內動線狹窄，且考量動物習性及遷移問題，施工團隊須更耗費心思，安排各項施工順序，且即時解決工程障礙問題，於最短的時間內完成新動物園整體改造。

林欽榮強調，在施工階段，持續請動物園加強動物照養工作並注意動物健康狀況，讓工程進行對動物們的影響能降到最低，今日順道來探視樹懶寶寶，就是特別要來感謝動物園團隊對動物的悉心照護，讓動物們獲得良好的照養並持續有新生命的誕生，也期許樹懶寶寶能快快健康長大。

▲▼壽山動物園樹懶媽媽「寶貝」於今年10月生下小樹懶。（圖／高雄市觀光局提供）

壽山新動物園運動將以「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「空中漫步長廊」等三大亮點主軸來呈現未來的願景。整座動物園都是動物的自由之地，原本黑猩猩的鐵籠將變身為溫室咖啡廳，換人類進入鐵籠，而黑猩猩則是能夠在更寬廣自然的地方生活。民眾可以漫步在長廊中一覽動物園風景，展館則是分為南美、亞洲、原生、非洲動物4大主題，民眾有機會可以看見超萌水豚、樹懶和馬來貘等動物耍萌。

▲壽山動物園三大亮點主軸曝光，將有空中漫步長廊成為新遊園動線。（圖／取自高雄旅遊網）

▲亞洲動物獸舍，「到時不知是人看獸，還是獸看人」。（圖／取自高雄旅遊網）

觀光局表示，壽山動物園大門入口未來將結合智慧科技、以全新的售票設備結合遊客線上預約及取票功能，以更人性化的設計讓遊客入園，入口並將營造林蔭大道，讓遊客入園彷彿走進大自然般自在。以往受親子家庭歡迎的親水廣場，也將引進特色及全新的戲水設施，讓動物園更添歡樂的氣氛。為完善友善之步道設施，打造空中視野的空橋系統透過平緩坡道及無障礙電梯，創造無障礙通路，成為全新的遊園動線。

▲壽山動物園大門。（圖／取自高雄旅遊網）

▲親水廣場將引進特色及全新的戲水設施。（圖／取自高雄旅遊網）

此外，最受保育團體關注的獸舍整建，將採更貼近動物棲地及習性的方式改造，以提升動物的福址。在參觀面上的設計也以增加植栽柔化邊界、減少直視、不干擾動物的方式改造，滿足大小朋友觀賞舒適性及兼顧動物福利，全方位提升動物園服務品質。

【更多新聞】

年輕時打老婆 男中風臥床慘遭妻子凌虐14年致死

高雄打疫苗送200元禮券！33處接種站一次看 還有醫院送貼布

「公司沒錢你要幫忙」低收社工3年回捐薪水15萬 黃捷批：無恥

快訊／高雄男陳屍摩鐵 入住4天未退房！房務員開門嚇壞

獨／文藻女大生盜用186萬公款遭詐 校方說話了：成年人要負起全責