身體不適硬上班5天！日地鐵乘務員染疫成「行動病毒」遭處分

▲日本京都地鐵2名乘務員因為違反內部防疫規定遭到懲處。（圖／PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本京都市營地鐵1名男性乘務員今年春天身體不適卻繼續硬撐著上班，還有1名乘務員與密切接觸者同住仍照常出勤，兩人都沒有向上呈報，其中一人事後確診新冠肺炎。由於兩人皆違反公司內部防疫指南，因此京都市交通局7月正式對其祭出譴責處分。

根據《產經新聞》報導，自疫情爆發後，京都地鐵便在公司內部佈達新防疫規章，要求所有員工一旦出現身體不適或是可疑症狀，應該要向公司呈報，並在家休息。然而該公司一名40多歲的男性乘務員於今年春天日本發布緊急事態宣言時，突然感到倦怠，但是卻違反內部規定，沒有向上呈報就擅自出勤。

該名男性乘務員出勤時，量體溫雖然都沒有出現異常，但是事後因為身體還是持續感到疲倦，症狀沒有減緩，因此前往醫院接受核酸檢測，確診新冠肺炎。他在出現症狀後到確診前一共執行2次跨夜勤務以及1次早班勤務，共計出勤5天。而該名乘務員直到前往醫院就診才首次向公司呈報此事。

另一名30多歲的男性乘務員則是因為同住妻子在同時期被匡列為密切接觸者，但卻未按照規定與公司呈報，同時違反規定連續出勤2日。所幸該名乘務員最終檢測結果呈陰性。

京都市交通局7月15日對兩人祭出譴責處分的懲處，相關人員近日則表示，「身為大眾交通設施的工作人員卻做出缺發自覺的行為，我們將會嚴防類似事件再度發生，同時徹底遵守防疫守則。」

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