　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英藥廠報喜！　新冠藥物Sotrovimab能對抗「Omicron所有突變」

▲▼英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）。（圖／路透）

▲英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國葛蘭素史克藥廠（GSK）和美國生技公司Vir Biotechnology合作研發的單株抗體藥物「Sotrovimab」最新數據證實，該藥物對Omicron變種病毒上的所有突變均有療效。

GSK在聲明中指出，尚未在同儕評鑑的醫學期刊上發表的數據顯示，單株抗體藥物Sotrovimab的治療對在迄今為止在刺突蛋白中發現的所有37種突變均有療效。前一周的另一項臨床數據則顯示，該藥物對Omicron的關鍵突變同樣有效。

GSK首席科學官巴隆（Hal Barron）表示，「這些數據表明，我們的單克隆抗體藥物有潛力對最新的變種病毒Omicron，以及世界衛生組織至今認定的所有變體均有效。」

英國藥品與保健產品監管署（MHRA）2日也宣布批准使用Sotrovimab，建議確診輕症到中度症狀的患者，在出現症狀後5天內使用。Sotrovimab在5月就已取得美國FDA的緊急授權，可用於治療12歲以上輕至中度新冠肺炎患者，以及高機率惡化成重度的高風險族群。

▲▼ 1207魔王變種OMICRON入侵全球。（圖／ETtoday）

►變種病毒Omicron襲捲英國！爆累計336例　疑已掀起「社區感染」
►牛津千人混打試驗出爐　1劑AZ或BNT「搭這品牌」登最強疫苗組合
►南非確診激增7倍！Omicron增長曲線太陡峭　醫院超前部署防癱瘓

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
快訊／新北民宅火警　3樓頂鐵皮全面燃燒「火勢猛烈」
三總驚爆集體舞弊！多名牙醫涉「浮報收回扣」　8人遭約談
慶生喝到嗨喊「裸體萬歲」　海軍慶生趴慘變淫亂派對
薑母鴨店「為何沒賣白飯」　內行揭2大內幕：這樣賺爆
有夠衰！她「聽陳時中的話」打疫苗秒被抓
「10大餐飲品牌漲價」懶人包！瓦城、胖老爹都變貴了
10年前稱霸！HTC「致命3原因」跌神壇　網：曾經很支持

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

喝到嗨喊「裸體萬歲」慶生趴慘變淫亂派對　海軍上兵性侵女同袍

伊拉克南部恐怖爆炸　至少4死20傷！巨響後濃煙直竄畫面曝

比WHO命名病毒還早！美11月已有Omicron　患者赴動漫展害疫情擴散

日首相公邸閒置9年　多次爆鬧鬼、有刺客！岸田文雄最快11日入住

英藥廠報喜！　新冠藥物Sotrovimab能對抗「Omicron所有突變」

捷運司機感染新冠肺炎！他「開到一半」被通知確診　乘客緊急疏散

印度苦行僧「舉手45年」從未放下！極細右手照曝光　已完全沒知覺

家中大掃除挖出「一戰魚雷」！　專家鑑定驚：這超值錢

維基百科20年前「第一筆編輯」以NFT形式拍賣　短短2字估價上百萬

索賠5億！王牌主播被炒怒告CNN毀約　合約1條款恐害他1分都拿不到

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

露營烤全雞！糗發爐變浴火鳳凰　網友見整隻焦黑笑：祖先收到了

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

喝到嗨喊「裸體萬歲」慶生趴慘變淫亂派對　海軍上兵性侵女同袍

伊拉克南部恐怖爆炸　至少4死20傷！巨響後濃煙直竄畫面曝

比WHO命名病毒還早！美11月已有Omicron　患者赴動漫展害疫情擴散

日首相公邸閒置9年　多次爆鬧鬼、有刺客！岸田文雄最快11日入住

英藥廠報喜！　新冠藥物Sotrovimab能對抗「Omicron所有突變」

捷運司機感染新冠肺炎！他「開到一半」被通知確診　乘客緊急疏散

印度苦行僧「舉手45年」從未放下！極細右手照曝光　已完全沒知覺

家中大掃除挖出「一戰魚雷」！　專家鑑定驚：這超值錢

維基百科20年前「第一筆編輯」以NFT形式拍賣　短短2字估價上百萬

索賠5億！王牌主播被炒怒告CNN毀約　合約1條款恐害他1分都拿不到

機捷運量即將破億人次　桃捷推系列活動邀民眾搭機捷、抽好禮

快訊／新北萬里民宅佛堂火警　3樓頂鐵皮全面燃燒「火勢猛烈」

三總驚爆集體舞弊！多名牙醫涉「浮報收回扣」　8人遭約談

林秉樞憑什麼行情那麼好？　小肉鎚姐姐曝光「秉摳流」把妹技巧

高津臣吾獲頒正力松太郎賞　大谷翔平、稻葉篤紀獲特別賞

誠品2021年度閱讀報告　20至24歲年輕人「最愛買書」

街頭喊「支持民進黨要投4個同意」慘了　高市選委會要找警方處理

劉香慈黑蕾絲洋裝辣翻！三胎想生女兒…意外抖出豪門尪想結紮

理專舞弊「未爆彈」！　金管會：正請銀行陳述中

雙12搶吃便宜麥當勞！六塊麥克鷄塊只要1元　原味麥脆鷄腿12元

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

國際熱門新聞

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

最美雀士私照曝！　擁模特兒大長腿還藏E奶

她全程戴口罩　與Omicron確診接觸1分鐘就染疫！

快訊／白宮正式宣佈：外交抵制京奧

捷運司機確診！開到一半被通報　急疏散乘客

少年闖鬼屋「真的嚇死」離奇暴斃影片曝

網美機場露奶自慰影片爆紅！　超慘下場曝

兇猛Omicron！防疫旅館「0接觸」仍確診

女演員全裸幫7歲兒慶生　遭斥淫穢慘坐牢

4天震190次！日離島在台灣上方　氣象廳：恐有強震

新冠藥Sotrovimab能抗「Omicron所有突變」

慶生喝到嗨喊「裸體萬歲」海軍性侵女同袍

異次元級！生魚片浮誇擺盤驚呆8.5萬人

更多熱門

相關新聞

捷運司機確診！開到一半被通報　急疏散乘客

捷運司機確診！開到一半被通報　急疏散乘客

南韓近來新冠疫情升溫，單日新增確診每天持續維持4、5千例，且有逐漸往上攀升的趨勢，而重症患者更是暴增到774例，與疫情高峰前相比足足成長2至3倍。不過，今（7）日卻發生一起罕見案例，首爾一名地鐵司機執行公務時被通報確診，使得車廂上的乘客即時下車疏散。

身體不適硬上班5天！日地鐵男乘務員染疫　遭處分

身體不適硬上班5天！日地鐵男乘務員染疫　遭處分

Omicron病毒襲英！336例恐「社區感染」

Omicron病毒襲英！336例恐「社區感染」

牛津千人混打試驗曝疫苗混打最強組合

牛津千人混打試驗曝疫苗混打最強組合

兇猛Omicron！防疫旅館「0接觸」仍確診

兇猛Omicron！防疫旅館「0接觸」仍確診

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情Omicron病毒Sotrovimab

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

美術生「自畫像」爆紅　師見「本尊」給0分

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面