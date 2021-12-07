牽手緋聞！李伯璋「乾女兒」回應了　任職中研院超狂背景曝

▲李伯璋曾和乾女兒一起參加研討會。（圖／翻攝北醫網站）

記者許敏溶／台北報導

曾獲得醫療奉獻獎、現任健保署長李伯璋遭到週刊拍攝到疑似婚外情事件，今（7日）傳出緋聞女主角在中研院任職，當事人今指出，這是媒體過度解讀，李伯璋是她敬重的長者，很遺憾媒體不實渲染，對當事人造成傷害。

李伯璋遭《周刊王》拍到到疑似婚外情，和目測30多歲女性一同晚餐，且在街上十指緊扣。他今受訪時坦言該女性是他的乾女兒。《ETtoday新聞雲》追查，這名「乾女兒」現年44歲，具法學博士學位，目前在中研院擔任研究工作，今年曾以專家身分參與健保署舉辦的討論會與李伯璋留下大合照，也兼任健保署法律相關諮詢委員。

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▼遭爆與年輕女子十指緊扣，健保署長李伯璋表示對方是乾女兒。（圖／記者洪巧藍攝）

《ETtoday新聞雲》透過電話與郵件聯繫這名學者，但仍未獲回應。根據《中時電子報》報導，該女回應稱此事是媒體過度解讀，「署長是家人就認識的長輩，也是我敬重的長者，很遺憾媒體作不實渲染，對當事人造成傷害！」

李伯璋今天則回應說，那天就是和乾女兒一起吃飯、吃完送對方回去；而談到十指緊扣，李伯璋強調，這是過度解讀，人與人之間的互動看自己怎麼去體會，他自己很在意如何把健保做好。