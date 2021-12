印度苦行僧「舉手45年」從未放下！極細右手照曝光　已完全沒知覺

▲印度苦行僧巴拉蒂(Amar Bharati)。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

印度一名男子因篤信濕婆神,所以決定拋下家人,選擇成為一名苦行僧,過去45年以來,他都高舉右手不曾放下,忍受著身體的疼痛和生活的不便,目的就是要嚴格遵守戒律,透過肉體的痛苦來達到心靈上的自由。

根據《每日星報》報導,印度男子巴拉蒂(Amar Bharati)原本過著尋常的生活,和妻子育有3名孩子,並且在銀行上班,算得上是人人稱羨的生活。不過,篤信濕婆神的他,居然在1973年決定成為一名苦行僧,將人生奉獻給信仰,並在3年後決定採用更極致的苦行方式。

▲巴拉蒂說他只希望世界和平。(圖/翻攝自推特)



巴拉蒂決定終生舉起他的右手,放棄重要的身體功能,承受疼痛和生活的不便,目的就是要嚴格遵守戒律,透過肉體的痛苦來達到心靈上的自由。這45年來,他始終保持同樣的姿勢,最初兩年手臂疼痛不堪,但最後疼痛慢慢減輕,由於血液循環的喪失,他失去了手臂所有的感覺,要將手拉回腰部,也必須花上很長的的時間。

他先前接受媒體訪問時曾表示,他這樣做的目的只是想達成世界和平,「我不要求太多,為什麼我們之間會有戰爭,為什麼我們之間會有這麼多的仇恨與敵意,我希望所有印度人都能和平相處,我希望全世界都能和平相處。」

