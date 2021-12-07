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嫁一個少一個！日本皇室人太少　擬修法讓公主婚後「繼續保有皇籍」

▲日本皇室家族。（圖／達志影像）

▲日本皇室家族，其中小室真子（右一）因結婚已經脫離皇籍。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

日本皇室規定女性成員一旦結婚就必須脫離皇籍，然而近年皇族男丁凋零，女性皇族又陸續長大成婚，導致皇室人數越來越少。日本政府擬修法確保皇族的人數，目前初步提出3個方案，6日召開智庫會議進行討論，其中2案成為有力候補，預計年底會再度召開會議進行最終報告。

根據《讀賣新聞》報導，日本政府6日召開智庫會議，針對安定的皇位繼承方案以及確保皇室成員數量等，公布最終報告的骨幹，分別為3大具體方案，不過由於其中1個方案受到外界反對，因此預計將主要推行另外2個方案。

▲▼日本皇室進入皇居，準備天皇即位儀式。（圖／路透）

▲▼日本皇室人數越來越少，當局為保障皇族人數擬修法。（圖／路透）

▲▼日本皇室。（圖／路透）

第一個方案為讓內親王、女王等女性皇室成員結婚後，繼續保有皇族身分；第二個方案為讓戰後脫離皇族身分的舊皇族與其擁有皇族血統的男性子孫，以認養手段重新進入皇室；第三個方案則是讓前者以法律的形式直接成為皇族。

其中，戰後脫離皇族的舊宮家與其男性後代根據法律直接恢復皇族身分的第三個方案，受到外界嚴正反對，因此日本當局在7月的中間報告就曾表示，未來討論將會以第一個方案與第二個方案為主。

智庫會議主席清家篤6日在會議後表示，第一個方案與第二個方案僅會在無法確保足夠皇族人數的情況下，才會啟用，而第三個方案則還需要重新進行討論。

另一方面，隨著秋篠宮文仁親王長女小室真子出嫁，日本皇室成員人數再度減少1人，現為17人。

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