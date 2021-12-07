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維基百科20年前「第一筆編輯」以NFT形式拍賣　短短2字估價上百萬

▲▼維基百科首筆編輯項目將以NFT形式拍賣。（圖／翻攝自佳士得拍賣網站）

▲維基百科首筆編輯項目將以NFT形式拍賣。（圖／翻攝自佳士得拍賣網站）

記者張寧倢／編譯

維基百科的創辦人之一吉米•威爾斯（Jimmy Wales）搭上NFT（非同質化代幣）全球熱潮，將20年前由他親自輸入的維基百科第一筆編輯項目──「Hello, World!」以NFT形式公開拍賣，預期最終能以15萬美元（約新台幣415萬元）的高價賣出。

根據CNN報導，2001年1月15日，威爾斯在維基百科（Wikipedia）網站上線後第一次在首頁進行編輯，內容只有短短的一句「Hello, World!」（你好，世界！）。即使是極度樂觀的威爾斯，當時也只是希望未來能躋身前100或前50大網站，但他沒想到的是，維基百科現已成為網路最大的免費資料庫、全球前10大訪問量最大的網站。

如今，威爾斯將維基百科首筆編輯項目與他當時開發網站所使用的草莓色iMac電腦，以虛擬的NFT形式放上佳士得（Christie's）網站拍賣，出價時間截至15日為止，而佳士得預計最終得標金額可能高達10萬到15萬美元（約新台幣277萬到415萬元），拍賣所得將用於投入威爾斯開發的無廣告網路社交平台WT.Social運營與慈善捐款。

威爾斯表示，他起初是想建立一個由專家撰寫、經同行評審的網路百科全書「Nupedia」，但計畫後來失敗了，因為審查需耗費的時間太長，「這個嘗試太學術化而導致失敗，對於自願（新增內容）者來說沒有任何樂趣，太死板了。」後來，維基百科的聯合創辦人桑格（Larry Sanger）提議簡化內容合著的流程後，網站取得了巨大的進展。

▲▼維基百科Wikipedia。（圖／達志影像／美聯社）

▲據悉，維基百科（Wikipedia）的原始版本只能由專家編輯審查，便利性太低而失敗。（圖／達志影像／美聯社）

起初，任何人都能編輯維基百科的網站，舊版本在更新後就會遺失，隨後威爾斯開始備份編輯歷史，以便隨時更動、回復任何變化。報導稱，最終無論是誰得標，都能依照喜好編輯初始頁面，也可以還原成原始形式。威爾斯說，這是用藝術來表達在那一刻的潛力和興奮，可能會做出令人驚嘆或根本行不通的東西，「我希望人們對此作出反饋並回想一下：這是未成熟的維基百科，是我在一個有趣的1月早晨想到的瘋狂點子。」

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