維基百科20年前「第一筆編輯」以NFT形式拍賣　短短2字估價上百萬

記者張寧倢/編譯

維基百科的創辦人之一吉米•威爾斯(Jimmy Wales)搭上NFT(非同質化代幣)全球熱潮,將20年前由他親自輸入的維基百科第一筆編輯項目──「Hello, World!」以NFT形式公開拍賣,預期最終能以15萬美元(約新台幣415萬元)的高價賣出。

根據CNN報導,2001年1月15日,威爾斯在維基百科(Wikipedia)網站上線後第一次在首頁進行編輯,內容只有短短的一句「Hello, World!」(你好,世界!)。即使是極度樂觀的威爾斯,當時也只是希望未來能躋身前100或前50大網站,但他沒想到的是,維基百科現已成為網路最大的免費資料庫、全球前10大訪問量最大的網站。

如今,威爾斯將維基百科首筆編輯項目與他當時開發網站所使用的草莓色iMac電腦,以虛擬的NFT形式放上佳士得(Christie's)網站拍賣,出價時間截至15日為止,而佳士得預計最終得標金額可能高達10萬到15萬美元(約新台幣277萬到415萬元),拍賣所得將用於投入威爾斯開發的無廣告網路社交平台WT.Social運營與慈善捐款。

Wikipedia co-founder Jimmy Wales typed the words "Hello, World!" after launching Wikipedia on January 15, 2001, and the moment has been immortalized in an NFT that is being sold by Christie's, the auction house said in a statement. https://t.co/sEgy8eUFqi