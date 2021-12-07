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蠟燭燒到頭髮女瞬間著火　家人嚇壞「狂賞她巴掌」恐怖畫面曝光

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州一名女子過生日時，家人幫她準備了一個插滿蠟燭的蛋糕，沒想到她俯身去吹蠟燭時竟然引火上身，頭髮瞬間著火還燒到她臉上，家人嚇得趕緊狂賞她巴掌幫忙滅火，不過最後頭髮、眉毛和睫毛仍被嚴重燒焦，視力也受到影響。

身為六寶媽的女子安娜(Ana Oosterhouse)，近來在位於奧格登(Ogden)家中與7歲兒子杭特(Hunter)一同慶祝2人生日。影片中可看到，安娜和兒子一人拿著一個蛋糕，由於蛋糕上插著許多蠟燭，她試著將所有蠟燭一起吹熄但是無法，沒想到正在奮戰時，頭髮突然著火。

安娜表示，事件發生時她好像看到自己的「人生跑馬燈」，「那是非常超現實的經驗，而且發生得很快，我以為我整個人都會著火甚至嚴重燒傷」，雖然當下她有發現頭髮燒起來，但為了不讓火勢波及到別人，才一直把蛋糕緊緊抓在手中。

家人見到安娜臉上起火嚇得全都跑過來，但由於手上沒有水，丈夫和家人只好用手拼命拍打她的臉，好不容易才把火滅掉，她表示，「當下自己真的很像靈魂出竅，我非常感謝他們在火勢變得更嚴重之前讓我脫身」。

恐怖大火最終導致安娜失去右半邊所有頭髮，眉毛和睫毛被燒焦，臉頰、耳朵與下巴也有被燒傷，右眼因為眼角膜灼傷導致眼睛模糊痠痛，視力受到永久性影響，不過她仍保持樂觀態度，笑稱明年生日會記得準備一個滅火器，不過蛋糕上蠟燭一定不會超過2根。

▼女吹蠟燭導致右臉燒傷。（圖／示意圖／達志影像）

▲在牢裡應該是聽不到別人唱得生日快樂歌了。（圖／達志影像）

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