67歲健保署長十指緊扣「乾女兒」　女律師1句話神打臉

▲李伯璋說太太並不知情，但對此事他「問心無愧」。（圖／記者洪巧藍攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

醫福會執行長王必勝日前才爆出婚外情，67歲已婚的健保署長李伯璋，今也被爆與年約30歲的氣質妹夜會，不但一同用餐，還在街上十指緊扣，李伯璋受訪時指稱對方是乾女兒，強調十指緊扣為過度解讀。對此，女律師李怡貞用一句話神打臉，「從我有性別意識以來好像也沒跟真爹十指緊扣過」。

李伯璋今（7）日出席健保署與台大醫院合作備忘錄簽訂儀式，會前受訪被問及此事，他表示那天就是和乾女兒一起吃飯、吃完送對方回去，而十指緊扣只是一般走路的情況，沒什麼特別含義。他表示對乾女兒印象非常好，和對方家長也很熟，而被問及老婆是否知道，他說太太並不知情，也尚未和太太確認是否知道相關消息，但小孩子知道，對此事「問心無愧」。

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不過，十指緊扣的動作引發熱烈討論，律師李怡貞今（7）日在臉書粉專發文寫道，「從我有性別意識以來好像也沒跟真爹十指緊扣過...」，更補刀「依稀記得跟配偶上次十指緊扣…是在搶他手機的時候」。

貼文一出網友們也非常認同，紛紛留言表示，「跟我親爹走在一起，頂多挽著他的手，這個『乾爹』感情更深入，直接跟『乾女兒』十指緊扣，不知乾爹跟老婆也會如此這般嗎？」、「跟配偶更沒有，難道跟乾爹才可以？」、「乾爹年紀大要十指緊扣才能走的穩」。還有網友暗示「乾.......爹就是不一樣啊」，律師則回覆「強烈懷疑注音符號四聲運用錯誤」。