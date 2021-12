南海驚現UFO編隊？12神秘光點閃耀白光　雲層中整齊群舞後1秒消失

▲一名機師在南海上空拍到12個疑似是UFO的神秘光點。此為示意圖,與本新聞無關。(示意圖/取自免費圖庫Unsplash)

記者葉睿涵/編譯

最近有一名機師在飛行時,居然在南海上空拍到12個疑似是不明飛行物(UFO)的神秘光點。由於光點的行蹤詭異,而且消失得很快,因此機師認為,他拍到的是一個UFO編隊,於是將影片上傳到網路,瞬間引起熱議。

據《太陽報》報導,一名機師最近在飛越南海時,竟在海拔3萬9000英尺的高空見到幾個神秘光點在雲層中穿梭。一開始,他只見到眼前有9個白色光點在飛舞,不久後,9個光點變成了12個,而且正以一排4個的方式整齊地移動。

