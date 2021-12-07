　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

牛津千人混打試驗出爐　1劑AZ或BNT「搭這品牌」登最強疫苗組合

▲▼輝瑞疫苗,莫德納疫苗,AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 牛津大學進行大型研究，找出效果最佳的疫苗混打組合。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國牛津大學研究團隊進行千人規模的大型新冠疫苗混打實驗，使用AZ、輝瑞/BNT、莫德納及Novavax疫苗，發現第一劑接種AZ或BNT，9周後接種莫德納作為第二劑的免疫反應最佳，研究結果料將為疫苗取得不易的窮國帶來曙光。

《路透社》7日報導，這項實驗命名為Com-COV2，針對1070名志願者進行研究，結果發表於醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）。主導研究的牛津大學教授斯內普（Matthew Snape）說明，一劑AZ或BNT搭配一劑莫德納產生的免疫反應「非常好」，比二劑都接種AZ的效果更佳。

窮國及中等收入國家若面臨疫苗供應不足或不穩定，前二劑疫苗可能需要混打，而這項研究將成為一線希望。斯內普指出，「我認為這項數據對於仍在推動前二劑疫苗接種的低收入及中等收入國家特別有價值」，因為這代表人們不用堅持前二劑接種相同廠牌的疫苗，「如果使用多種疫苗能夠加速疫苗計畫，就可以這麼做。」

研究顯示，一劑AZ搭配一劑莫德納或Novavax產生的抗體及T細胞反應高於二劑AZ疫苗；一劑BNT搭配一劑莫德納的效果勝過二劑標準劑量的BNT疫苗。一劑BNT搭配一劑Novavax產生的抗體反應高於二劑AZ，但抗體及T細胞反應低於二劑BNT疫苗。

研究也發現，第一劑若接種AZ，第二劑搭配試驗中使用的任一廠牌疫苗皆可產生強大的免疫反應，與6月取得的研究結果一致，且上述混打方式皆無安全疑慮。

《路透社》報導，因確診數飆升、疫苗供應不足及接種進度緩慢等問題，許多國家開始推動混打。疫苗效力持久性面臨質疑之下，各國紛紛展開第三劑接種，具高傳染性的Delta及來勢洶洶的新變種Omicron也為疫苗接種帶來壓力。

研究人員補充，試驗中將志願者血液樣本與新冠病毒原始毒株、Beta及Delta變種進行測試後發現，相較原始毒株，疫苗對變種病毒的效力確實減弱。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
李伯璋「乾女兒」回應了　任職中研院超狂背景曝
快訊／吃炸雞變貴了！　胖老爹宣布「調整全台門市價格」
雙胞胎「1人吃素1人雜食」！　12週人體實驗結果出爐
花旗賣消金大進展！富邦搶下中國事業　台灣交易還在喬
16歲少年闖鬼屋「真的變鬼」　3分鐘離奇暴斃
「熊大星巴克貼圖」LINE免費載　限時傳送門點這
「疫苗貪食蛇」塞爆北車！　千人排隊搶打
悍將證實洪一中請辭總教練！　新領隊回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南海驚現UFO編隊？12神秘光點閃耀白光　雲層中整齊群舞後1秒消失

嫁一個少一個！日本皇室人太少　擬修法讓公主婚後「繼續保有皇籍」

藍色小藥丸可降低患阿茲海默症機率　美國研究：高達69%

蠟燭燒到頭髮女瞬間著火　家人嚇壞「狂賞她巴掌」恐怖畫面曝光

南韓三星電子破格「人事異動」！整併3大事業部門　緊追台積電

醫上傳螢幕錄影　猛跳出「18禁訊息」尷尬爆！網大笑瘋傳：太衰

牛津千人混打試驗出爐　1劑AZ或BNT「搭這品牌」登最強疫苗組合

兇猛Omicron空氣傳播！完全「0接觸」仍確診　只因防疫旅館住同層

南非確診激增7倍！Omicron增長曲線太陡峭　醫院超前部署防癱瘓

4天連震190次！鹿兒島「吐噶喇列島」在台灣上方　氣象廳：恐有強震

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

南海驚現UFO編隊？12神秘光點閃耀白光　雲層中整齊群舞後1秒消失

嫁一個少一個！日本皇室人太少　擬修法讓公主婚後「繼續保有皇籍」

藍色小藥丸可降低患阿茲海默症機率　美國研究：高達69%

蠟燭燒到頭髮女瞬間著火　家人嚇壞「狂賞她巴掌」恐怖畫面曝光

南韓三星電子破格「人事異動」！整併3大事業部門　緊追台積電

醫上傳螢幕錄影　猛跳出「18禁訊息」尷尬爆！網大笑瘋傳：太衰

牛津千人混打試驗出爐　1劑AZ或BNT「搭這品牌」登最強疫苗組合

兇猛Omicron空氣傳播！完全「0接觸」仍確診　只因防疫旅館住同層

南非確診激增7倍！Omicron增長曲線太陡峭　醫院超前部署防癱瘓

4天連震190次！鹿兒島「吐噶喇列島」在台灣上方　氣象廳：恐有強震

67歲健保署長十指緊扣「乾女兒」　女律師1句話神打臉

南海驚現UFO編隊？12神秘光點閃耀白光　雲層中整齊群舞後1秒消失

退役導盲犬體驗一日高中生　「數學沒考好」被老師叫上台罰站

破偽造三倍券集團　虎尾副分局長李志文勇奪警界「金馬獎」

有3棟房收租！他卻堅持當外送員6年：享受賺錢的快樂

連2貶！新台幣收盤貶值 3分　收在27.771元

1680萬起！賓利「豪華運動轎跑」登台上市　最強W12引擎具659匹

男欠所得稅+健保費+國道通行費近29萬　執行署這招讓他一次還清

7-11「隱藏優惠」爆驚喜！妹子抱走整袋免錢　店員笑認：留好那張

快訊／吃炸雞變貴了！胖老爹宣布「16日調整全台門市價格」

副駕伸展運動！他傻眼「野女人？」　 網一看暴力身材秒懂：好兇

國際熱門新聞

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

最美雀士私照曝！　擁模特兒大長腿還藏E奶

她全程戴口罩　與Omicron確診接觸1分鐘就染疫！

快訊／白宮正式宣佈：外交抵制京奧

網美機場露奶自慰影片爆紅！　超慘下場曝

女演員全裸幫7歲兒慶生　遭斥淫穢慘坐牢

4天震190次！日離島在台灣上方　氣象廳：恐有強震

兇猛Omicron！防疫旅館「0接觸」仍確診

少年闖鬼屋「真的嚇死」離奇暴斃影片曝

異次元級！生魚片浮誇擺盤驚呆8.5萬人

LINE Pay洩漏交易個資　台灣用戶也受害

10歲女童創業當老闆「首月進帳554萬」

美研究曝加強劑選「1品牌」4週後抗體還在升

更多熱門

相關新聞

基隆35合約醫院+12快閃站　11日前打疫苗有好康

基隆35合約醫院+12快閃站　11日前打疫苗有好康

基隆市長林右昌今（7日）表示，為鼓勵大家踴躍施打疫苗，自即日起至11日止，前往基隆市35家合約醫療院所或12處快閃施打站接種「莫德納」疫苗，都可以獲得100元禮券。

「疫苗貪食蛇」塞爆北車！千人排隊搶打

「疫苗貪食蛇」塞爆北車！千人排隊搶打

外地人搶打疫苗爽拿500元　快過期莫德納秒清零

外地人搶打疫苗爽拿500元　快過期莫德納秒清零

兇猛Omicron！防疫旅館「0接觸」仍確診

兇猛Omicron！防疫旅館「0接觸」仍確診

南非確診激增7倍！Omicron增長曲線「太陡峭」

南非確診激增7倍！Omicron增長曲線「太陡峭」

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎疫苗混打疫苗

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面