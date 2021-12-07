牛津千人混打試驗出爐　1劑AZ或BNT「搭這品牌」登最強疫苗組合

▲ 牛津大學進行大型研究，找出效果最佳的疫苗混打組合。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國牛津大學研究團隊進行千人規模的大型新冠疫苗混打實驗，使用AZ、輝瑞/BNT、莫德納及Novavax疫苗，發現第一劑接種AZ或BNT，9周後接種莫德納作為第二劑的免疫反應最佳，研究結果料將為疫苗取得不易的窮國帶來曙光。

《路透社》7日報導，這項實驗命名為Com-COV2，針對1070名志願者進行研究，結果發表於醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）。主導研究的牛津大學教授斯內普（Matthew Snape）說明，一劑AZ或BNT搭配一劑莫德納產生的免疫反應「非常好」，比二劑都接種AZ的效果更佳。

窮國及中等收入國家若面臨疫苗供應不足或不穩定，前二劑疫苗可能需要混打，而這項研究將成為一線希望。斯內普指出，「我認為這項數據對於仍在推動前二劑疫苗接種的低收入及中等收入國家特別有價值」，因為這代表人們不用堅持前二劑接種相同廠牌的疫苗，「如果使用多種疫苗能夠加速疫苗計畫，就可以這麼做。」

研究顯示，一劑AZ搭配一劑莫德納或Novavax產生的抗體及T細胞反應高於二劑AZ疫苗；一劑BNT搭配一劑莫德納的效果勝過二劑標準劑量的BNT疫苗。一劑BNT搭配一劑Novavax產生的抗體反應高於二劑AZ，但抗體及T細胞反應低於二劑BNT疫苗。

研究也發現，第一劑若接種AZ，第二劑搭配試驗中使用的任一廠牌疫苗皆可產生強大的免疫反應，與6月取得的研究結果一致，且上述混打方式皆無安全疑慮。

《路透社》報導，因確診數飆升、疫苗供應不足及接種進度緩慢等問題，許多國家開始推動混打。疫苗效力持久性面臨質疑之下，各國紛紛展開第三劑接種，具高傳染性的Delta及來勢洶洶的新變種Omicron也為疫苗接種帶來壓力。

研究人員補充，試驗中將志願者血液樣本與新冠病毒原始毒株、Beta及Delta變種進行測試後發現，相較原始毒株，疫苗對變種病毒的效力確實減弱。

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