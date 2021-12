女飼主被4寵物犬瘋狂撕咬重傷　警緊急封鎖現場1小時：鬥牛犬肇事

▲女子在自家被4條寵物犬咬成重傷。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國默西賽德郡發生寵物犬攻擊事件,警方接到報案趕到現場時,發現女飼主正在被所養的4條犬包圍撕咬,據了解,攻擊人的犬種為鬥牛犬,警方後來幫忙將重傷女子送到醫院接受治療。

默西賽德郡聖海倫斯市(St Helens)一處民宅6日上午10時突然湧入大量警車、救護車與消防車,事件發生現場引發民眾關注,居民表示,「警方已經在現場待了1個小時,整條街被塞滿警車和救護車,太瘋狂了」。

警方後來證實,該地發生寵物犬攻擊事件,一名女子被所養的4條鬥牛犬攻擊,她受了重傷後來被送到醫院,肇事犬目前已被警方扣留。居民透露,案發民宅之前也曾發生過類似事件,如今又導致街道被封鎖,大家都覺得很擾民,警方尚未對外透露女子身分與傷勢,案件待進一步調查中。

APPEAL | At around 10.15am today,, 6/12 we were called to the Reginald Road area of #Sutton to a report of a woman being attacked by her four dogs. More here https://t.co/IVQljQWW2h



Anyone with any info please DM @MerPolCC or 101 with ref 21000844839 pic.twitter.com/Y9Tqbq4cZc