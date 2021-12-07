醫上傳螢幕錄影　猛跳出「18禁訊息」尷尬爆！網大笑瘋傳：太衰

記者張方瑀／綜合報導

英國一名醫生日前接受電視訪問後，迫不及待用手機螢幕錄影的方式，將自己受訪的片段錄影上傳到社群網站，不過他沒注意到的是，在影片的最後突然跳出一則WhatsApp訊息，裡面竟寫滿18禁的煽情內容。

根據《太陽報》報導，英國醫生懷特（Samuel White）日前接受電視台訪問後，迫不及待將網路上的訪問片段用手機螢幕錄影的方式，將翻攝影片上傳到社群平台。不過，他沒注意到的是，影片的最後螢幕上方竟跳出了一則令人尷尬的WhatsApp訊息，上面寫著「當你休息的時候，考慮一下讓我來使你獲得快樂吧！讓我跪在地上，聽你的話...（親吻）」。

結果這段影片立刻在網路上瘋傳，網友紛紛大笑留言表示，懷特真的太心急了，居然完全沒有檢查一遍就上傳，「這真的有點倒楣」、「居然完全沒有檢查」。懷特的發言人則向媒體表示，這是因為他的手機跟社群軟體都被駭客盜用，才會上傳這段影片。

事實上，懷特先前就曾因傳播錯誤防疫訊息引發爭議。他6月時曾在網路上發布影片表示，戴口罩根本沒有用，結果被醫務總委員會一狀告上法院，認為他的觀點可能會對患者造成影響，要求禁止他在網路上發表相關言論，但最終遭法院駁回。

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