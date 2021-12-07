南非確診激增7倍！Omicron增長曲線太陡峭　醫院超前部署防癱瘓

▲南非爆發Omicron疫情後，醫院就立刻超前部署，防止新一波疫情會衝擊醫療系統。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

Omicron病毒在南非掀起第4波疫情，讓當地的單日新增病例數激增約7倍。非洲衛生研究所（AHRI）所長漢納科姆（Willem Hanekom）警告，Omicron的病毒趨勢圖比過去的幾波新冠感染浪潮「陡峭得多」，因此南非目前正進行超前部署，準備迎接隨時將蜂擁而至的住院患者。

據《天空新聞》報導，自Omicorn上個月在南非現蹤後，當地最近的新增病例多數都與它有關，也讓國內的每日新增確診數從11月29日的2300人，激增至1.6萬人，正式掀起當地的第4波疫情。漢納科姆透露，「幾乎所有新發現的病例都來自Omicron，我們現在所處的這波Omicron感染浪潮比前幾波陡峭得多。」

漢納科姆也指出，「到目前為止，我們可以觀察到，這一波疫情中的再感染現象頻繁出現，這表明了Omicron有能力抵禦我們的免疫系統，從而將病毒傳播給人們。Omicron的患者也與過去略有不同，我們看到有更多的年輕人染疫，尤其是那些還沒接種疫苗的人。」

他補充，所幸那些接種了疫苗的人在染疫後病情較輕，「這可能是個好消息，因為疫苗看起來還是可以防止重症和死亡，因此我們呼籲人們，如果你符合接種疫苗的資格，就應該盡快接種，如果你有機會施打加強劑，就立刻去打，這是預防嚴重疾病的最佳方法」。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）6日證實，Omicron的出現讓南非疫情愈發緊張，當地的醫院已做好準備迎接隨時可能蜂擁而至的住院患者，政府也會盡快審查大流行的狀況，並考慮是否要採取進一步的措施來保護民眾，「我們正密切關注國內的感染率與住院率」。

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