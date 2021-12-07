索賠5億！王牌主播被炒怒告CNN毀約　合約1條款恐害他1分都拿不到

▲克里斯古莫被解僱後企圖向CNN索賠5億元，但CNN一分錢都不想付。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國CNN在12月4日因當家主播克里斯古莫（Chris Cuomo）介入其兄長、前紐約州長安德魯古莫（Andrew Cuomo）的性騷擾案而將他開除。知情人士指出，克里斯古莫已決定起訴CNN，要求電視台賠償他至少1800萬美元（約新台幣5億元），不過CNN一分錢都不想付。

據《紐約郵報》報導，克里斯古莫是CNN黃金時段收視率最高的新聞節目主持人，他在今年5月承認，他曾違反部分CNN的規定，向哥哥提出如何從公關角度處理性騷擾案指控的建議，不過後來紐約檢察總長辦公室發現，克里斯古莫幫助兄長辯駁的參與程度實際上更深。

《紐約時報》隨後加碼爆料，克里斯古莫的前同事控訴，克里斯古莫曾對她做出「不規矩行為」，並要求克里斯古莫在新聞中向她道歉。在一連串失德事件被爆出後，CNN於4日發聲明宣布，電視台決定開除克里斯古莫。

知情人士6日告訴《華盛頓郵報》，克里斯古莫已聘請律師，並準備就他去年簽署的4年合約剩餘部分提出告訴，向CNN索賠至少1800萬美元。報導稱，克里斯古莫的合約每年價值600萬美元（約新台幣1.6億元），扣除這一年的話，還剩下1800萬至200萬美元的欠款。

不過，有內部人士指出，CNN一分錢都不想付給克里斯古莫，因為「如果CNN和他達成和解的話，一定會引起騷動」。另一位知情人士指出，CNN的合約內有一個標準的道德條款，如果員工犯了任何有損名譽的事就會立即被解僱，因此即使克里斯古莫提出告訴，CNN也不一定會輸。

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