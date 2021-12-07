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南韓三星電子破格「人事異動」！整併3大事業部門　緊追台積電

▲▼三星電子2022年度人事異動。（圖／達志影像／美聯社）

▲三星電子2022年度人事異動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

三星電子副會長李在鎔今年11月前往北美洲出差後，感嘆業界人情冷暖與現實層面，為力拼在半導體產業超越台積電（TSMC），他在今年8月出獄後便建構出「新三星」（New Samsung）的事業藍圖。如今，三星電子宣佈人事異動，再度跌破眾人眼鏡，主導三星電子的半導體、家電、手機等3個部門縮編成2個，金奇南則晉升會長。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓科技業巨擘「三星電子」今（7）日破格宣布明年度的人事異動計畫，將半導體事業暨裝置解決方案事業部（DS，半導體）、消費性電子事業部（CE，家電）、IT暨行動通訊事業部（IM，手機）等過去10年以來統籌三星電子的3大事業部門，縮編為DS、SET等2大事業部門，其中SET部門為CE、IM兩大部門整併而成。

▲▼金奇南從三星電子副會長升為會長。（圖／達志影像）

▲金奇南從三星電子副會長升為會長。（圖／達志影像）

從2017年10月起擔任三星電子半導體（DS）部門長的金奇南（김기남）副會長、擔任家電（CE）部門長的金炫奭（김현석）代表理事（即執行長）、擔任手機（IM）部門長的高東真（고동진），此次人事異動後將全部卸下部門長一職，而從經營前線退居幕後的金奇南則從三星電子的副會長升任至會長。

報導指出，三星電子3大事業部門長金奇南、金炫奭、高東真於今年3月股東大會上再度續任，原本外界認為考量到因朴槿惠「閨蜜門案」入獄的副會長李在鎔即便出獄後也將面臨司法裁判等一系列風險、加上企業內外仍存在一定程度的不確定性，因此研判明年度依舊會維持著由3大事業部門長領軍統籌三星電子的體制，不過今年8月出獄的李在鎔卻在人事異動上大刀闊斧。

在最新的人事異動中，半導體（DS）部門長改由三星電機社長慶桂顯（경계현）擔任、SET部門長則由從視覺顯示業務部長升任為副會長的韓宗熙（한종희）擔任，兩人未來將擔綱引領三星電子。

▲▼由左而右為韓宗熙、慶桂顯（圖／翻攝自三星電機）

▲由左而右為韓宗熙、慶桂顯（圖／翻攝自三星電機）

此次人事異動的關鍵在於追求「成果主義」，金奇南雖從經營前線退居幕後，不過感念其擔任半導體（DS）事業部門長時在該領域的貢獻、締造最佳業績，因此將從三星電子副會長升任為會長，同時領導三星綜合技術院（Samsung Advanced Institute of Technology，SAIT），負責統籌研發未來先進尖端技術、培育科技人才。

三星綜合技術院堪稱是尖端科技革新的人才培育箱，負責三星電子在人工智慧（AI）、次世代系統平台、尖端軟體上的研發。

至於曾在三星電機擔任社長、創造最佳業績的慶桂顯，此次升為三星電子半導體（DS）部門長後，將可望加強與年輕職員之間的溝通，為企業引進新的人事制度；而韓宗熙則是電視研發專家，過去15年來引領三星電子稱霸全球電視產業，在擔任SET部門長後，可望為三星電子開發新事業、研發新技術。

▲▼三星電子副會長李在鎔6日搭機飛往阿拉伯聯合大公國。（圖／達志影像）

▲三星電子副會長李在鎔6日搭機飛往阿拉伯聯合大公國。（圖／達志影像）

據悉，被視為是已故會長李健熙接班人的李在鎔2012年12月以44歲之姿升為三星電子副會長，原本外界看好他將在此次人事異動名單中從副會長升為會長，不過南韓財經界某關係人士分析，李在鎔今年8月才剛從獄中假釋、未來還得面臨官司訴訟，加上其就業限制仍未解除，因此短期內仍以「副會長」職稱引領集團。

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