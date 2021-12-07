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少年闖鬼屋「真的嚇死」3分鐘內離奇暴斃　詭異現場影片曝

▲▼大馬彭亨州16歲少年和朋友一起到鬼屋玩，沒想到他竟離奇猝死。（圖／翻攝自Facebook／Mr Wan Cai Official）

▲大馬彭亨州16歲少年和朋友一起到鬼屋玩，沒想到他竟離奇猝死。（圖／翻攝自Facebook／Mr Wan Cai Official）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞彭亨州（Pahang）一名16歲少年和朋友到著名遊樂場的鬼屋遊玩，沒想到，正當大家正沉浸在鬼屋內驚悚恐怖的氣氛時，他竟突然癱軟倒地，旁人持續呼喚他都毫無反應，當場離奇暴斃。目擊者拍攝的現場影片可見整起事件過程僅不到3分鐘。

綜合馬來西亞媒體與《每日郵報》報導，16歲少年蘇海利（Muhammad Suhairil）和一位朋友與其家族出門旅遊，一行人1日來到文冬市（Bentong）熱門的「恐怖旅遊景點」體驗鬼屋，沒想到，就在大家沉浸在驚悚氣氛與聲光效果之際，蘇海利突然倒下，隨即失去意識。

臉書上曝光一段不到3分鐘的影片顯示，友人見蘇海利倒地後先是出聲呼喚，隨後現場一名中年男子迅速將他抬到鬼屋外的空曠大廳，但此時無論旁人怎麼叫他，臉色蒼白的蘇海利只是癱軟在地，從眼神空洞到雙眼緊閉，始終毫無反應。儘管工作人員當時立刻向急救人員求助，但最終仍於事無補。

報導指出，屍檢後發現蘇海利原本就有「心臟穿破」（Heart perforation）的狀況，目前尚不清楚家屬是否知情少年生前即患有心臟問題。

報導稱，當局尚未釐清確切的猝死原因，但推測可能與章魚壺心肌症（Takotsubo cardiomyopathy，又稱壓力性心肌症）有關，這是指在某些情況下，心肌因為生理或情緒壓力而減弱，引起短暫性心肌病變，雖然女性發病率高於男性，但由於蘇海利原本就有潛在的心臟問題，突如其來的驚嚇可能導致他心臟驟停。

●以下畫面可能引發不適，觀看前請自行斟酌評估

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