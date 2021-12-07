兇猛Omicron空氣傳播！完全「0接觸」仍確診　只因防疫旅館住同層

▲香港研究指出，一名Omicron確診病患在隔離檢疫期間並未踏出房門，但病毒藉由空氣傳播，感染了住在對面房間的隔離者。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

Omicron變異株傳染力驚人，南韓一名30多歲的餐廳老闆娘與確診顧客接觸1分鐘就遭感染，而香港一家防疫旅館的監視器畫面則顯示，入住旅客既沒有離開房間，也沒有任何直接接觸，Omicron變種病毒卻仍然有辦法在2名已完全接種疫苗的旅客之間傳播。

根據彭博報導，香港大學研究人員3日發表於《新興傳染病》期刊（Emerging Infectious Diseases）上的研究顯示，一名無症狀的確診病例11日從南非飛抵香港，於13日被檢測出陽性，隔天住院隔離。另一名病患則於10日從加拿大抵達香港後於17日出現輕微症狀，隔日確診並住院治療。結果2起病例都被驗出感染Omicron變異株，但兩人此前並無直接接觸，且分別在6月初與5月底完成第2劑輝瑞BNT疫苗接種。

研究指出，2名病患同住一層防疫旅館，房間則位於同條走廊上的對門位置，監視器畫面顯示，兩人都未曾踏出房間，唯一打開房門的時機只有為了拿取食物或每隔3天接受一次PCR篩檢，但由於入境日期不同，他們也不會在同日進行檢測，因此推斷Omicron病毒透過空氣在走廊間傳播是本案最有可能的感染模式。另外，同一樓層附近12名入住者與工作人員重複檢測皆為陰性。

研究稱，這表明儘管採取了嚴格的隔離預防措施，但仍存在傳播的可能，引發了對Omicron變異株的潛在憂慮。報導提到，過去近1個月以來，南非部分地區新冠病例呈現指數型增長，預示著由Omicron毒株推動的第四波疫情大流行即將到來，目前全球已至少52個國家或地區出現Omicron相關病例。

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