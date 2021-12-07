藍色小藥丸可降低患阿茲海默症機率　美國研究：高達69%

▲美國研究顯示，威而鋼可有效降低罹患阿茲海默症機率。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃靜芸／綜合報導

威而鋼（Viagra）又稱「藍色小藥丸」，大多人都認為它是男性的壯陽用藥，醫療中有些人也會用它來抑制高山症，美國研究出它可能又多了一項功能，服用威而鋼，罹患阿茲海默症罹患的機率可有效降低三分之二，相當於69%。

據英國廣播公司（BBC）報導，美國俄亥俄州克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）的研究團隊6日於《自然老化》（Nature Aging）期刊發表研究結果，威而鋼很快就會被用來治療阿茲海默症，他們根據來自美國超過723萬人的個人醫療數據分析，在考量各個因素後，服用該藥的男性罹患阿茲海默症的機率相較於未服用者降低了69%。

研究團隊研究了1600種獲批的藥物，從中尋找可以有效治療阿茲海默症的藥物。參與這項研究的基因研究所（Genomic Medicine Institute）中的研究人員程飛雄（音譯，Feixiong Cheng）提到，「威而鋼在臨床前模型中已被證明，可顯著改善認知和記憶，是最加候選藥物」，「威而鋼可能具有神經保護作用並降低有毒tua蛋白的水平」。

此外，報導還指出，威而鋼最初為一款功能為放鬆或擴張血管，來改善血液流動的心臟藥物。醫生隨後才發現，它在身體其他部位也有類似作用，其中包含陰莖動脈，所以被開發成治療勃起功能障礙的藥物。但專家認為威而鋼也可以有其他用途，現今已用於治療肺動脈高壓（pulmonary hypertension）。

愛丁堡大學的大腦研究專家瓊斯（Tara Spires-Jones）表示，「還需要更多實驗，了解是否確實可以降低阿茲海默症的風險」，「雖然這些數據在科學上很有趣，但我不會開始服用威而鋼來預防阿茲海默症」。