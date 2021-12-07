健保署長李伯璋爆緋聞　陳時中：事情要過一兩天比較清楚

記者嚴云岑／台北報導

健保署長李伯璋遭《周刊王》拍到到疑似婚外情，他今（7）日受訪時坦言該女性是他的乾女兒，十指緊扣為過度解讀。衛福部長陳時中上午出席「第八屆優良暨資深典範醫師」頒獎典禮時回應，自己也是早上看了新聞才知道，不能這麼快定義，「事情要過一兩天比較清楚」。

▲陳時中出席衛生福利部醫院第八屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部長陳時中屬下日前才爆出醫福會執行長王必勝婚外情，健保署長李伯璋疑似和年輕女性出現緋聞，不但一同用餐，且在街上十指緊扣，遭懷疑關係非比尋常。李伯璋今日受訪坦言該名女性是他的乾女兒，當天單純吃飯並送她回去，「媒體報導大家各有解讀，我自己是坦白講我是問心無愧。」

陳時中在頒獎典禮後被問及如何看待李伯璋為人，他表示，李是非常有同理心的署長，對於醫療機構或民間提出的意見都非常重視，部裡或署裡都稱他為「阿伯」，對於各機構單位也非常照顧。

至於如何看待被周刊拍到的緋聞？陳時中回應，「不能定義這麼快，事情要過一兩天比較清楚。」他也坦言，自己也是早上看了新聞才知道，大家應該還是要關注在公務人員是否有恪盡公務。

陳時中另舉例佐證李伯璋對待公務的用心，「去年他做了不小的手術，請了5天假3天就回來上班了。」陳時中強調，雖然李署長年紀比自己輕，但畢竟還是有年紀的人了，動了這個刀3~5天就從台南回台北上班，也算是盡忠職守，自己也覺得非常不捨。