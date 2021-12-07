日相岸田文雄施政演說　岸信夫曾要求加入有關台灣字句

▲ 日本首相岸田文雄6日在第207屆臨時國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日媒報導，日本防衛大臣岸信夫曾要求首相岸田文雄在今天進行的施政演說中加入「台灣海峽和平與穩定」的字句，但岸田未將此字句加入。

日本今天召開臨時國會，岸田在眾參兩院院會上發表施政演說。在談到外交政策時，岸田說：「與近國之間，將基於國家利益，為了地區的和平與穩定著想，展開堅定的外交。對於中國，該主張的就主張，將強烈要求中國做出負責任的行動；對於共通的課題，將進行合作，以期建立具建設性及穩定性的關係。」

日本富士電視台新聞網報導，知情人士透露，岸田的施政演說原稿在研擬階段，首相官邸（行政中心）與防衛省之間曾就「台灣」的字句有一陣攻防。

針對日益緊迫的東亞局勢，岸信夫要求首相官邸方面在「對於中國，該主張的就主張，將強烈要求中國做出負責任的行動；對於共通的課題，將進行合作，以期建立具建設性及穩定性的關係」這段後面加入「台灣海峽的和平穩定是無法與我國的安保分開來思考，要求兩岸關係應和平解決」的字句。

報導說，「台灣海峽的和平與穩定」在今年4月當時首相菅義偉與美國總統拜登舉行會談時首度就此達成美日共識，身為防衛大臣的岸信夫認為，台灣局勢對於安全保障而言至為重要，人民及國際社會對此高度關心的這個事實、日本政府的態度，首相應在施政演說中明確傳達給人民知曉。

▲ 日本防衛大臣岸信夫。（圖／路透）

但是，首相官邸方面，對於在首相施政演說中加入「台灣海峽的和平穩定」字句持慎重態度。首相官邸相關人士的說法是，就一般論而言，過去首相施政演說中未曾言及台灣的相關字句。

報導說，明年2月北京冬季奧運將舉行，歐美對此有外交杯葛的動作，但日本政府仍採靜觀的態度。岸田政府今後的對中政策，對中國將採取何種態度，備受關注。

岸田今天在施政演說中表示，實施「新的資本主義」前提就是人民能感到安全、安心，須靠守護國家利益的外交與安全保障。為此，他希望早日訪問美國，與美國總統拜登舉行會談，加強印度太平洋地區及國際社會和平繁榮基礎的美日同盟遏止力、因應力。

他說，要與東南亞國家協會（ASEAN）、歐洲等志同道合的國家合作，也與美澳印為實現「自由且開放的印度太平洋」深化合作。有關依據自由、民主、人權、法治等普世價值、規則的國際秩序維護及強化，包含國際性的人權問題因應在內，岸田內閣將確實處理。

岸田指出，環繞日本的安全保障環境急遽趨於嚴峻的情況空前，對於經濟安全保障、太空、網路等新領域、彈道飛彈技術明顯提升、島嶼防衛等課題，為了守護人民的性命與生活，包含所謂的「敵基地攻擊能力」在內，所有選項都將納入研議，積極徹底加強防衛力。

為此，將花約一年的時間擬定新的國家安全保障戰略、防衛大綱、中期防衛力整備計畫。

他說，要維持跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的高水準，加以落實及擴大，也將透過為實現數位化時代可信賴的數據自由流通（DFFT）的國際規範，建立日本安全與繁榮所需的自由且公正的經濟秩序，以協助世界經濟復甦、有新的成長。（編輯：林憬屏）