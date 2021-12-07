翁山蘇姬煽動等2項罪成！緬甸軍政府「部分赦免」　刑期減至2年

▲ 翁山蘇姬刑期自4年減至2年。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

緬甸前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）面臨11項指控，若所有罪名皆成立，刑期最高將超過百年。軍政府發言人6日證實，她因煽動、違反防疫法規2罪被判入獄4年，引發撻伐。當日稍晚消息指出，她獲軍政府部分赦免，刑期減為2年。

根據《路透社》，緬甸法院6日裁定，翁山蘇姬犯下煽動群眾及違反防疫法規2罪，判處4年徒刑。部分批評人士指出，這是一場虛假的審判，點燃國際社會怒火。緬甸國家電視台當天稍晚則指出，軍政府領導人予以部分赦免，將翁山蘇姬的刑期降至2年。

CNN報導，現年76歲的翁山蘇姬曾是緬甸實質領導人，約10個月前被緬甸軍方推翻並軟禁，面臨多項貪腐指控，每項最高可判處15年徒刑，其餘還有2020年競選期間違反防疫限制、煽動、非法進口及持有無線電，以及違反殖民時代的《官方保密法》，共11項罪名最高刑期加總超過100年。

翁山蘇姬否認所有罪名，她的支持者表示，對她的指控都是政治性的。國際特赦組織區域倡議副秘書長Ming Yu Ha則在判決出爐後發表聲明指責，「對翁山蘇姬的嚴厲判決是軍方決心消滅緬甸所有反對派及扼殺自由的最新例證。」

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