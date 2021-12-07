家中大掃除挖出「一戰魚雷」！　專家鑑定驚：這超值錢

▲美國一名民眾大掃除時，意外找到一枚一戰時期的砲彈。（示意圖／取自免費圖庫Commons Wikimedia）

實習記者黃靜芸／綜合報導

打掃家裡時，經常會找到一些遺失已久的東西，有時甚至會找到出乎意料的東西。美國就有一個家庭近日在大掃除時，發現家中竟然藏有一枚看似「實彈」的不明物體，由於擔心爆炸，請拆彈小組將這枚「不明物體」進行X光掃描，證實它不是危險物品，意外的是裡面竟裝滿了極其值錢的古幣及紙鈔。

據《WZZM 13》報導，居住在密西根州蘭辛（Lansing）的阿特伍德（Atwood），住家進行大掃除時，妹妹美樂蒂（Melody Atwood）負責整理一樓的物品，而姊姊梅洛尼（Melony Atwood）則負責收拾二樓房間。兩姊妹雖只隔一層樓，但美樂蒂整理到一半時，突然接到姊姊的電話，要她立即上樓，並慌張的表示，「我們遇到問題了」。

美樂蒂掛掉電話後連忙上樓確認情況，走進壁櫥才發現，裡頭竟藏著一枚神似魚雷的「不明物體」，在還不確定這「不明物體」的確切身分下，由於擔心會爆炸，他們決定報警。警方立即趕往現場，經細密觀察後證實，這枚「不明物體」確實是第一次世界大戰中留下的魚雷子彈，但不確定是否為未爆彈，才通知拆彈小組，並要求美樂蒂一家人先暫時離開現場，以確保安全。

▲裡頭竟裝滿古幣及紙鈔。（圖／翻攝自twitter@MSPFirstDist）

拆彈小組將這枚魚雷移除，並帶回去進一步的檢查，沒多久美樂蒂接到拆彈小組的電話，表示他們已經替魚雷做過X光檢查，「妳會感到不可思議裡面竟有什麼東西」，原來這枚魚雷竟不是被裝入火藥或炸藥，而是裝滿了19世紀末到20世紀初的古幣及紙鈔。

目前這枚魚雷已由拆彈小組保管，而裡頭的古幣及紙鈔全額歸於阿特伍德一家。雖然尚不清楚這些古金幣和紙鈔到底值多少錢，但其價值應該遠比上面的面額還要多。