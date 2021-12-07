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魔王發威！她全程戴口罩　與Omicron確診者「接觸1分鐘」就染疫

▲香港,新冠肺炎,咖啡廳。（圖／路透）

▲南韓一名餐廳老闆娘跟確診顧客僅接觸1分鐘還是染疫。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓疫情再度急速升溫，如今又遭逢變異株入侵，短短幾天，Omicron累計確診來到24例。仁川更傳出，一名30多歲的餐廳老闆娘與來用餐的Omicron確診顧客僅接觸1分鐘，且全程戴著口罩，卻還是遭到感染，可見傳染力驚人。

根據《東亞日報》報導，南韓首次發現的Omicron確診案例為一對從奈及利亞返國的40多歲夫妻，而另一名30多歲友人因為開車載他們遭到感染，該確診者隨後再傳染給太太、丈母娘等人。其中，這名30多歲友人的60多歲丈母娘11月29日前往仁川一間餐廳用餐，沒想到就造成餐廳老闆娘感染Omicron變異株。

根據疫調，這名60多歲女性雖然在餐廳內停留了1個小時，但兩人的接觸時間點只有上菜與結帳，總時長僅1分多鐘，除此之外，老闆娘其餘時間都待在廚房內，並未到外場。據悉，餐廳老闆娘甚至全程都佩戴口罩，但還是不幸感染Omicron，不過兩人都沒有接種新冠疫苗。

▲▼南韓新冠肺炎單日確診數暴增。（圖／路透社）

▲南韓新冠肺炎單日確診數暴增。（圖／路透社）

餐廳老闆娘3日確診，經過基因定序6日確定是感染Omicron。疫調發現，她與仁川另一個教會的Omicron群聚案例沒有任何交集，因此確定是遭到該名60多歲女性傳染。防疫當局表示，初步判斷是餐桌上留有60多歲女性的病毒，因此才會遭到感染。

南韓6日累計Omicron確診24例，另外有10例疑似病例，自從11月24日出現首例確診後，至今只過了1個星期，然而傳染速度急速，讓疫情近期陷入膠著的南韓不敢大意。總理兼疫情總指揮官的金富謙更直言，「疫苗接種已經不再是選項。」

►確診者「離開4分鐘後」坐同張椅子！　2大學生全程戴口罩還是染疫

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