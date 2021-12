年度最受歡迎Emoji又是它！連5年居冠　疫情相關只有這2個上榜

▲2021年最受歡迎Emoji就是「哭笑不得」(Tears of Joy)。(圖/翻攝自Unicode Consortium)



記者張方瑀/綜合報導

「萬國碼聯盟」(Unicode Consortium)公佈2021年最受歡迎表情符號(Emoji)就是「哭笑不得」(Tears of Joy)表情,全球92%的Emoji使用者中,有5%的人都有使用這款。另外和新冠肺炎相關的符號竟意外只有2個上榜。

萬國碼聯盟統計2021年在電腦、智慧型手機的Emoji使用狀況,結果顯示全球92%的Emoji使用者中,有5%的人都有使用「哭笑不得」表情,這個結果其實毫不意外,因為「哭笑不得」符號已經從2017年就開始佔據iOS和macOS用戶的使用首位,其餘結果幾乎都和2019年相同。

▲2021年最受歡迎Emoji前10名。(圖/翻攝自Unicode Consortium)



這次調查中最常使用的前10名符號分別是哭笑不得、紅色愛心(red heart)、笑倒在地(rolling on the floor laughing)、讚(thumbs up)、放聲大哭(loudly crying face)、雙手合十(Folded Hands)、發送愛心飛吻(face blowing a kiss)、感到愛的微笑(smiling face with hearts)、雙眼愛心 (smiling face with heart-eyes)與嬌羞的微笑(smiling face with smiling eyes)。

今年還有一些表情符號快速流行起來,例如生日蛋糕(Birthday Cake)從113名竄升至25名、氣球(Balloon)從139名升至第48名,而2018年才新增的懇求臉(Pleading Face)則名列第14名。

▲2021年只有2個和疾病相關的符號名列榜中。(圖/翻攝自Unicode Consortium)



萬國碼聯盟指出,儘管2021年新冠肺炎疫情依舊嚴峻,但只有2個和疾病相關的符號名列榜中,就分別是從186名上升至156名的臉戴醫療口罩(Face with Medical Mask),以及剛擠入前500名的微生物(microbe)符號,代表接種疫苗的針筒符號則未進入榜中。

★《宇宙人外信》:時事閒聊學英文★

Spotify|KKBOX|SoundOn|Apple Podcast|Google Podcast