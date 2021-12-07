年度最受歡迎Emoji又是它！連5年居冠　疫情相關只有這2個上榜

▲2021年最受歡迎Emoji就是「哭笑不得」（Tears of Joy）。（圖／翻攝自Unicode Consortium）



記者張方瑀／綜合報導

「萬國碼聯盟」（Unicode Consortium）公佈2021年最受歡迎表情符號（Emoji）就是「哭笑不得」（Tears of Joy）表情，全球92％的Emoji使用者中，有5％的人都有使用這款。另外和新冠肺炎相關的符號竟意外只有2個上榜。

萬國碼聯盟統計2021年在電腦、智慧型手機的Emoji使用狀況，結果顯示全球92％的Emoji使用者中，有5％的人都有使用「哭笑不得」表情，這個結果其實毫不意外，因為「哭笑不得」符號已經從2017年就開始佔據iOS和macOS用戶的使用首位，其餘結果幾乎都和2019年相同。

▲2021年最受歡迎Emoji前10名。（圖／翻攝自Unicode Consortium）



這次調查中最常使用的前10名符號分別是哭笑不得、紅色愛心（red heart）、笑倒在地（rolling on the floor laughing）、讚（thumbs up）、放聲大哭（loudly crying face）、雙手合十（Folded Hands）、發送愛心飛吻（face blowing a kiss）、感到愛的微笑（smiling face with hearts）、雙眼愛心 （smiling face with heart-eyes）與嬌羞的微笑（smiling face with smiling eyes）。

今年還有一些表情符號快速流行起來，例如生日蛋糕（Birthday Cake）從113名竄升至25名、氣球（Balloon）從139名升至第48名，而2018年才新增的懇求臉（Pleading Face）則名列第14名。

▲2021年只有2個和疾病相關的符號名列榜中。（圖／翻攝自Unicode Consortium）



萬國碼聯盟指出，儘管2021年新冠肺炎疫情依舊嚴峻，但只有2個和疾病相關的符號名列榜中，就分別是從186名上升至156名的臉戴醫療口罩（Face with Medical Mask），以及剛擠入前500名的微生物（microbe）符號，代表接種疫苗的針筒符號則未進入榜中。

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