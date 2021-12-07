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金飾店老闆嗆客人「你沒錢幹麻看」！網曝背後套路：賺好幾棟房

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲網友想買金飾卻被老闆瞧不起。（圖／爆料公社）

記者崔子柔／綜合報導

許多民眾有意去精品、金飾店時，會比平時更注重打扮，就怕被店員看扁。一名女網友分享，她近日經過某金飾店看中一個金手環，想試戴竟被老闆嗆「你又沒有錢」，讓她相當錯愕。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，她近日經過中正路某間金飾店，看中櫥窗展示的一款黃金手環，老闆聽見她詢問價格，卻只是冷冷地看著她，「連拿出來給我試戴都不願意，就說你又沒有錢幹麻看」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲原PO發文。（圖／爆料公社）

原PO以為自己聽錯，再度詢問老闆「可以拿出來讓我看一下嗎？」，結果老闆回應「你又不會買幹麻看」，讓原PO錯愕走出店，正好在附近店家看見一個一樣的款式，馬上打包買回家，「我長得真的很窮嗎，覺得心裡非常驚訝居然有人做生意是看穿著的」。

原PO事後上Google搜尋該店，發現充滿1星負評，且多數都提及老闆的態度相當惡劣，不理會顧客還只是小意思，甚至曾嗆「不要進來」、「沒有要買就快走」，讓網友看了相當不能理解，也有人猜測，搞不好老闆在同條路上開了2間金飾店，「靠這個套路，已經賺了好幾棟房了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼該店有不少負評。（圖／爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

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