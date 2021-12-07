莫迪普丁峰會　印度俄羅斯簽署28項協定

▲印度總理莫迪接待來訪的俄國總統普丁。（圖／路透社）

文／中央社記者林行健新德里7日專電

印度總理莫迪（Narendra Modi）昨晚與來訪的俄羅斯總統蒲亭舉行高峰會，兩人重申印度與俄羅斯「特殊且具特權的戰略夥伴關係」，並見證28項協定或備忘錄的簽署。

蒲亭（Vladimir Putin）6日下午抵達新德里，旋即在印度接待國賓的海德拉巴宮（Hyderabad House）與莫迪舉行第21屆印度-俄羅斯峰會，晚間9時30分左右離境。

根據電視台轉播，莫迪在峰會開幕致詞中說，雖然世界地緣政治不斷改變，但「印度與俄羅斯的友誼始終如一」；蒲亭則讚揚印度是一個「強權」及「經過時間考驗的朋友」。

印度外交部在會後發布的新聞稿中說，兩位領袖對印俄「特殊且具特權的戰略夥伴關係」進展感到滿意，特別是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全球的情況下。

兩人在會中見證28項官方及民間協議和備忘錄的簽署，涵蓋貿易、能源、科技、智慧財產權、太空、地質探勘、文化交流及教育等。印度外交部表示，這反映出兩國關係的多元樣貌。

根據外交部公布的清單，簽署的協議和備忘錄中有9項為官方性質，包括：2021-2031軍事技術合作協議、科技暨創新合作路線圖、太空技術保護協定等；其餘則為產業、公司或學術機構之間的備忘錄。

兩人會後發表了長達99個條目的聯合聲明，提到印度與俄羅斯訂下目標，盼於2025年把雙邊貿易提升到300億美元，也希望在俄羅斯遠東地區及印度各省之間進行更廣泛的跨區域合作。

此外，聯合聲明也提到對抗COVID-19疫情、後疫情時期經濟復甦、民用核能、多邊組織合作、阿富汗局勢及反恐等議題。

蒲亭邀請莫迪明年訪問俄羅斯出席第22屆峰會；聯合聲明表示，兩國因為疫情，於2020年停辦一屆峰會。

在會後的記者會上，有媒體記者詢問兩人是否談及印度與中國的邊境糾紛，印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）僅回應，「所有攸關印度安全的議題」都討論了。

有民眾擔心印度與俄羅斯走得太近，會衝擊印度與美國的關係，但印度分析人員認為，印度應依自身利益決定外交政策，況且，印度早於1971年即與俄羅斯簽署「和平、友誼及合作條約」，2000年又締結戰略夥伴關係。