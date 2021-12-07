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紐約市強制民間企業員工打疫苗　年底前生效

▲▼美國紐約護理人員替老年人施打疫苗。（圖／路透）

▲美國紐約護理人員替老年人施打疫苗。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約6日專電

紐約市下令公家機關員工接種COVID-19疫苗後，市長白思豪今天宣布民間企業一併適用，以對抗新變異病毒株Omicron。但商界對他口中「開全美先例」的強制令感到意外。

年底將卸任的白思豪（Bill de Blasio）形容，這項預定27日生效的措施是阻擋另一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情所需「先發制人的一擊」，有助歲末年終親友頻繁聚會期間減少病毒傳播。

白思豪接受微軟國家廣播公司（MSNBC）節目訪問時說：「Omicron來了，看起來傳染力很強，而且正好碰上冬季，時機很糟。」

紐約市是去年春季COVID-19疫情爆發初期重災區，自此積極防疫，今年稍早要求公家機關和室內用餐、娛樂場所與健身房員工及顧客接種疫苗，全市至少接種一劑疫苗的成人比例接近90%，但白思豪主張抗疫必須更進一步。

白思豪說，新措施將適用於全市約18.4萬個公司行號。親自到班的員工27日前須至少接種一劑疫苗，遠距辦公的員工不受影響。這道命令不提供定期病毒篩檢的選擇，但市府計劃讓持有效健康或宗教理由者豁免。

此外，紐約市14日起將要求近期開始接種COVID-19疫苗的5至11歲孩童進入室內用餐與娛樂場所前出示接種證明。

紐約市疫情在秋冬時節明顯惡化，自11月1日以來，單日新增確診病例竄升逾75%。白思豪與紐約州長侯可（Kathy Hochul）12月2日召開記者會，宣布紐約州發現首批5例Omicron變異株確診病例，紐約市近幾天通報多例Omicron個案。

美國總統拜登政府曾下令規模100人以上的企業員工接種COVID-19疫苗，否則每週須接受病毒篩檢。但在多個共和黨執政的州提出法律挑戰後，位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院11月裁定強制令暫緩執行。

白思豪有信心紐約市COVID-19疫苗接種令能挺住任何法律挑戰，並說抗疫相關命令「具普遍性且始終如一」。

預定明年元旦就任的紐約市長當選人亞當斯（Eric Adams）本週在迦納度假。他的發言人透過聲明說，亞當斯上任後將評估疫苗接種令與其他防疫對策，依科學、功效及醫療專業人士建議做決定。

紐約商界則對白思豪卸任前下令民間企業員工接種COVID-19疫苗大感意外。

非營利組織紐約市夥伴關係（Partnership for New York City）執行長懷爾德（Kathryn Wylde）形容商界被「突襲」，市府事前沒有告知並與業者磋商。她說，曼哈頓約半數公司行號已要求員工接種疫苗，部分提供病毒篩檢選擇及健康、宗教理由豁免。

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