夢到老公車禍撞進樹林　人妻半夜驚醒接電話「真的過世了」

記者黃翊婷／綜合報導

新加坡31歲黃姓送貨員4日載著5歲兒子外出，妻子晚上在睡夢中夢見丈夫撞入樹林，嚇醒之後覺得很不安，加上電話打不通，只好到處聯繫親友詢問消息，沒想到再次接到電話，才知道丈夫真的車禍身亡了。

▲黃妻夢到丈夫開車撞進樹林，沒想到人真的車禍離世了。（示意圖／取自免費圖庫pexels，非車禍現場照片）

根據《聯合晚報》報導，黃妻（23歲）表示，丈夫4日下午開著貨車要去找朋友，由於兒子很黏爸爸，吵著要一起去，她則是因為身體不適，選擇在家休息，哪知道父子倆這一去遲遲沒有回來，她等到晚上都沒有見到人，乾脆先上床休息，結果夢到丈夫出車禍，車子撞進樹林裡。

黃妻嚇醒之後見丈夫尚未到家，撥打電話又無人接聽，詢問親友也都沒有消息，心中越來越不安，「我後來用手機APP查看他在哪裡，發現他在同一處停留很久，開導航又發現那裡發生車禍，心中立刻有不祥的預感」，後來她接到警察來電，說丈夫和孩子5日凌晨0時13分左右，在中央快速公路往實里達快速公路的路段發生車禍。

但等到黃妻趕到醫院時，丈夫已經因為傷勢嚴重離世，沒能見上最後一面，兒子則平安待在警察旁邊。她難過表示，丈夫常常將家人掛在嘴邊，說家人很重要，「沒想到，他卻那麼突然離開了我們。」